Huizen voor het eerst sinds 2019 iets goedkoper 07-04-2022

© NVM / Sicco van Grieken

Er is een eind gekomen aan de jarenlange stijging van de huizenprijzen, stelt makelaarsorganisatie NVM vast. In de eerste drie maanden van 2022 betaalden kopers gemiddeld 2,1 procent minder voor een bestaand huis dan in het kwartaal ervoor.

Volgens de NVM was het sinds begin 2019 niet meer voorgekomen dat huizen goedkoper werden dan een kwartaal eerder. De daling is relatief, want ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 was er nog wel sprake van een forse prijsstijging van 14 procent. In de eerste maanden van dit jaar wisselde een woning voor gemiddeld 428.000 euro van eigenaar.

Overbieden

Er heerst volgens de NVM nog steeds krapte op de woningmarkt, aangezien er in doorsnee keuze is uit nog geen 2 woningen. Ook wordt er flink overboden door huizenzoekers. Van alle verkochte woningen ging 79 procent voor meer dan de vraagprijs van de hand. Dat was vorig jaar nog 65 procent.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes lijkt er "een lichte bries te waaien door een oververhitte woningmarkt". Maar zorgen zijn er bij hem nog volop. Zo vindt hij dat het aanbod aan woningen nog altijd te klein is. Ook zou het soort woningen dat in de verkoop gaat niet goed aansluiten bij de wensen van huizenzoekers.

Tekorten aan geschikte arbeidskrachten en materialen dreigen bovendien de oplevering van nieuwe huizen te dwarsbomen. Bron: ANP/NVM