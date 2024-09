Huishoudens in 2012 langer zonder stroom 01-03-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Huishoudens in Nederland hebben vorig jaar langer last gehad van stroom- en gasstoringen dan het jaar daarvoor. De stroomuitval per huishouden lag in 2012 op 27 minuten, terwijl dat in 2011 nog 23 minuten was. Wat gas betreft lag de uitval vorig jaar op 1 minuut en 4 seconden. In 2011 was dat nog 43 seconden.

Geen verklaring voor hogere uitval

Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Een duidelijke verklaring voor de verhoging is er niet. De woordvoerder zegt dat de cijfers altijd iets fluctueren. ,,Als je het storingsgemiddelde van 2012 over de afgelopen 5 jaar bekijkt, zijn de verschillen weer niet zo groot’’, aldus de woordvoerder.

8.000.000 aansluitingen

De betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet is volgens de cijfers wel iets verbeterd als je kijkt naar het vijfjarig gemiddelde. ,,De beschikbaarheid van elektriciteit is in Nederland ook beter dan in de meeste ons omringende landen. In totaal zijn 8 miljoen huishoudens en bedrijven op het Nederlandse elektriciteitsnet aangesloten en 7,1 miljoen op het gasnet’’, aldus Netbeheer Nederland.

Graafwerkzaamheden

Stroom- en gasonderbrekingen worden in de meeste gevallen nog steeds veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Bij het gasnet ligt dat percentage op 30 procent en op het laagspanningsnet wordt 29 procent van alle storingen veroorzaakt door graafschade. ,,Daarnaast komen in het elektriciteitsnet sluimerende storingen voor die het gevolg zijn van graafschades in het verleden’’, zegt de woordvoerder.

ANP