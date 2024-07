Huiseigenaren: Energielabel steeds belangrijker voor waarde woning

Een lagere energierekening en het energielabel zijn belangrijke motoren achter verduurzamingsplannen. Dat wordt extra versterkt nu sinds 1 januari 2024 het maximale te lenen bedrag afhankelijk is van het energielabel. Hoe beter het label, hoe hoger de maximale hypotheek.

Na een lange periode waarin het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering daalde door de gestegen hypotheekrente, is sinds begin dit jaar een kentering zichtbaar. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal hypotheekaanvragen voor het verbouwen of verduurzamen van de woning met ruim 13 procent.