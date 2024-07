Huisartsenketen Co-Med failliet, oplossing gezocht voor patiënten

De commerciële huisartsenketen Co-Med is vrijdag failliet verklaard door de rechtbank in Maastricht. Zorgverzekeraars hadden hun overeenkomsten met Co-Med opgezegd, waardoor er geen geld meer binnenkwam bij de keten.

Zorgminister Fleur Agema zegt ze zich goed te kunnen voorstellen dat mensen zorgen hebben na het faillissement. Agema benadrukt dat er een noodplan is. Omdat het faillissement al enige weken werd voorzien waren de inspectie, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit er al op voorbereid. "In de tussentijd zal er natuurlijk al worden gewerkt aan een structurele oplossing voor al deze patiënten."

Het noodplan houdt in dat Co-Med-patiënten tijdelijk terecht kunnen bij de onlinepraktijk Arene of bij andere huisartsen in hun regio en dat blijft voorlopig zo. Dat laat zorgverzekeraar CZ weten, mede namens de andere verzekeraars. Daarbij worden patiënten verwezen naar deze online informatiepagina. In de avond, nacht of in het weekend kunnen patiënten altijd terecht bij de dichtstbijzijnde huisartsenspoedpost.