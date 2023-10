Huisartsen zetten stevige rem op aannemen nieuwe patiënten theme-icon Lijf • 17-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1018 keer bekeken • bewaren

Net verhuisd en heb je een nieuwe huisarts nodig? Begin dan op tijd met zoeken, want dat gaat tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Ruim twee op de drie huisartsen hebben een gedeeltelijke of volledige patiëntenstop. Een stijging in het aantal huisartsen heeft daarbij niet mogen baten. De beschikbare plaatsen raken op. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkings- en adviesplatform Independer.

Aan het onderzoek deden 1.145 Nederlandse huisartsen mee. Van alle ondervraagde huisartsenpraktijken word je bij de helft (50,5 procent) enkel geaccepteerd onder strikte voorwaarden, zoals bij gezinsuitbreiding, gezinshereniging of samenwonen. Bij sommige praktijken word je enkel met een bepaalde postcode aangenomen. Een kleine 20 procent van de huisartsen zet de rem er volledig op.

Waarom is er een patiëntenstop?

Huisartsen geven meerdere redenen waarom ze (bijna) niemand meer kunnen aannemen. Zo worden er steeds meer taken door overheid en zorgverzekeraars op hun bordje ‘gegooid’, zijn vergoedingen te laag om fatsoenlijk een praktijk te runnen, is de werkdruk toegenomen en zijn meer collega’s parttime gaan werken.

Een ondervraagde huisartsenpraktijk die niemand meer aanneemt, op enkele uitzondering na, licht hun motief als volgt toe: “Een normpraktijk is rond de 2100 patiënten, wij waren tot recent onbeperkt ‘open’ en begonnen op een bepaald moment rond de 3000 patiënten te benaderen. Bijkomende factor is dat de hoeveelheid avond-, nacht- en weekenddiensten die elke praktijk in deze regio moet verrichten, is gekoppeld aan de grootte van de praktijk. Ik (de praktijkhouder) ben solist en de 60 gepasseerd, de ambitie is om langzaam in de komende jaren tot onder de 2600 patiënten te krimpen om een beetje gezonde werkdruk te verkrijgen.”

Provinciale verschillen

De druk op de huisartsenzorg neemt fors toe. Hoe moeilijk het is om aan een huisarts te komen is afhankelijk van waar je woont. De uitdaging is het grootst in Overijssel, waar 79,9 procent van de praktijken aangeeft dat ze een gedeeltelijke of volledige patiëntenstop hebben.

"Jouw zorgverzekeraar kan je helpen"

Om toch een huisarts te vinden, raadt Independer zorgexpert Bas Knopperts aan om direct vanaf het moment dat je weet dat je een nieuwe huisarts nodig hebt, te zoeken naar een dokter bij jou in de buurt. Maar dat is niet zijn enige advies. “Wat veel mensen niet weten is dat jouw zorgverzekeraar je kan helpen. Die kun je bellen met het verzoek om voor jou in de nabije omgeving te gaan zoeken naar een huisarts.”

Bron: Independer/De Telegraaf