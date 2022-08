Huisartsen: "Geldzorgen leiden tot meer fysieke of mentale klachten"

14 aug. 2022 - 8:45

Hallo, wat vreselijk zuur dat zo'n miniem bedrag u de energietoeslag kost. Gemeentes hebben de vrijheid om de richtlijn van de Rijksoverheid dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum' in aanmerking komen voor de energietoeslag strikt of minder strikt te volgen. De Woonbond adviseert het volgende: 'Is je inkomen iets hoger dan de richtlijn? Dan is het verstandig om te kijken of je bij je gemeente een aanvraag kunt doen.' Onlangs heb ik een vriendin bijgestaan die ook net iets boven de richtlijn zat. Zij heeft toch een aanvraag gedaan en er een schrijven bij gedaan met uitleg over haar financiële situatie. Die aanvraag is door de gemeente alsnog gehonoreerd. Probeer het gewoon. Succes!