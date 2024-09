Huisarts schrijft diabetesmedicijn Ozempic vaker voor om af te vallen

Volgens onderzoeksinstituut Nivel krijgen verreweg de meeste mensen Ozempic waarvoor het bedoeld is, namelijk om de gevolgen van diabetes te bestrijden. Ozempic is niet goedgekeurd als middel tegen overgewicht, maar veel mensen gebruiken het daar wel voor, mede dankzij sociale media. Door de populariteit van Ozempic is een wereldwijd tekort ontstaan. Huisartsen kregen daarom het advies om het middel niet voor te schrijven als afslankmiddel. Waarom ze dat toch doen, meldt Nivel niet.

Het totale gebruik van Ozempic is ook toegenomen. In 2019 kregen 0,8 op elke duizend mensen een voorschrijving voor het middel, in 2023 was dit gestegen naar 6,3 op elke duizend mensen. Dat is bijna acht keer zoveel. ANP