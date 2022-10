Huis isoleren? Voor deze maatregelen kun je subsidie krijgen

Gasprijzen die de pan uit rijzen, de koude dagen die weer op komst zijn en natuurlijk de klimaatverandering die ons op de hielen zit. Genoeg redenen om te willen investeren in energiebesparende maatregelen, maar met de huidige crises en hoge inflatie is het goed in te denken dat je daar wat financiële ondersteuning bij kunt gebruiken. Voor welke maatregelen kan er eigenlijk subsidie aangevraagd worden? Je vindt ze hieronder op een rij.