Hoe houd je zorgkosten betaalbaar? Raadpleeg deze zeven tips! Vandaag

Zorgverzekeringen zijn dit jaar fors duurder geworden. Niet gek dus, dat 1,5 miljoen mensen de afgelopen maanden overstapten van zorgverzekering. Op dit moment is overstappen niet meer mogelijk. Je moet het de rest van het jaar met dezelfde zorgverzekering doen. Toch zijn er nog wel veel dingen die je kunt doen om ook gedurende het jaar je zorgkosten betaalbaar te houden. In dit artikel geven we je een zevental handige tips.

1. Maak slim gebruik van het eigen risico

Iedere volwassene heeft voor zorgkosten uit de basisverzekering een eigen risico van 385 euro per jaar. Moet je voor een behandeling of onderzoek naar het ziekenhuis? Dan betaal je de eerste 385 euro van de rekening zelf. En dat geldt ook zo voor medicijnen en de meeste andere zorg die in de dekking van de basisverzekering zit.

Je eigen risico geldt echter niet voor:

- Bezoek aan en behandelingen door je huisarts

- Verloskundige- en kraamzorg

- Zorg voor kinderen tot 18 jaar

- Zorg die vergoedt wordt uit je aanvullende verzekeringen, zoals de tandartsverzekering

Je hoeft dus geen eigen risico te betalen als je een hormoonspiraal laat plaatsen door de huisarts, maar wel als je dit zou laten doen door een gynaecoloog in het ziekenhuis. Ook spaar je je eigen risico uit als je je tandarts een kies laat trekken in plaats van naar de kaakchirurg in het ziekenhuis te gaan.

Natuurlijk moet je in sommige situaties voor deze ingrepen wel echt naar het ziekenhuis, maar als je huisarts of tandarts je kan helpen, scheelt je dat een hoop geld.

2. Kies voor gecontracteerde zorg

De meeste Nederlanders hebben een naturapolis als basisverzekering. Bij een naturapolis krijg je alleen een volledige vergoeding voor je zorgkosten als je naar een zorgverlener gaat waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft. Omdat je bij niet-gecontracteerde zorgverleners vaak 15 tot 35 procent van de rekening zelf moet betalen, bespaar je veel geld als je kiest voor een ziekenhuis of therapeut die wel een contract heeft met je zorgverzekeraar.

Op de website van je zorgverzekeraar kun je controleren of jouw zorgverlener een contract heeft.

Heb je een combinatiepolis als basisverzekering? Dan moet je voor sommige zorg ook naar gecontracteerde zorgverleners als je een volledige vergoeding wilt krijgen. Bij een restitutiepolis mag je altijd zelf je zorgverlener kiezen zonder dat dat invloed heeft op je vergoeding.

3. Controleer het voorkeursbeleid voor medicijnen

Elke zorgverzekeraar heeft op haar website een lijst van voorkeursgeneesmiddelen staan. Dit zijn medicijnen waarbij de zorgverzekeraar maar één merk vergoedt: het voorkeursmerk. Dit is meestal het merk dat het geneesmiddel het goedkoopste aanbiedt, bijvoorbeeld omdat de fabrikant prijsafspraken heeft met gemaakt met de zorgverzekeraar. Het kan ook zijn dat de zorgverzekeraar met de apotheek afspraken heeft gemaakt over de middelen die vergoedt worden.

Bovendien rekenen de meeste zorgverzekeraars geen eigen risico voor medicijnen uit het voorkeursbeleid. Door voor deze merken te kiezen, bespaar je dus ook weer geld.

4. Medicijnen voor een langere periode? Haal ze in één keer op

Gebruik je voor een langere periode of voor een chronische ziekte medicijnen? Dan kun je je aan huisarts vragen om een zo groot mogelijke hoeveelheid in één keer voor te schrijven. Je betaalt namelijk elke keer als je bij de apotheek medicijnen ophaalt terhandstellingskosten. Hoe minder vaak je naar de apotheek hoeft om een deel van je medicijnen op te halen, hoe goedkoper het uiteindelijk is.

5. Liever naar de huisartsenpost dan de spoedeisende hulp

Zoals gezegd, betaal je je eigen risico als je naar het ziekenhuis moet. Dat geldt ook voor de spoedeisende hulp. Heb je ’s avonds of in het weekend zorg nodig, maar is het niet direct spoedeisend? Dan kun je dus beter naar de huisartsenpost van het ziekenhuis gaan dan naar de spoedeisende hulp. Voor de huisartsenpost betaal je namelijk geen eigen risico.

6. Bespaar niet op zorg voor de kinderen

Voor zorg bij kinderen tot 18 jaar betaal je nooit een eigen risico. Dus je hoeft niet bang te zijn voor een hoge rekening als je met je kind naar de huisarts gaat. Bespaar dus ook absoluut niet op.

De basisverzekering vergoedt bovendien ook de tandartskosten voor je kinderen tot 18 jaar. Dus de tandartscontrole, het vullen van gaatjes en dergelijke is zonder extra kosten voor je kind.

7. Vraag zorgtoeslag aan

Ongeveer één op tien mensen die recht heeft op zorgtoeslag vraagt dit niet aan. Misschien laat jij ook wel zorgtoeslag liggen terwijl je er wel recht op hebt!

Controleer op de website van de Belastingdienst of je recht hebt op zorgtoeslag. Ook als je inkomen of vermogen eerdere jaren (net) te hoog was, is het verstandig om toch even te controleren of je nu wel in aanmerking komt. De inkomens- en vermogensgrenzen voor zorgtoeslag worden namelijk elk jaar aangepast.