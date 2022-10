Hoogleraar: miljoenen besparen met betere afstemming medicatie

Als doseringen van medicijnen beter worden afgestemd op het individu, kan dat miljoenen euro's per jaar besparen. Hoogleraar klinische farmacometrie Birgit Koch van het Erasmus MC in Rotterdam zegt dat patiënten vaak niet de juiste doseringen toegediend krijgen omdat geneesmiddelen nagenoeg altijd worden getest op gezonde witte mannen tussen de 18 en 55 jaar. Dit kan vervelende bijwerkingen tot gevolg hebben.

In medicijnonderzoeken wordt een 'gemiddelde' dosering bepaald. Deze dosering wordt vervolgens voor iedereen aangehouden, en doseringsadvies gebeurt vaak dus niet op basis van maatwerk.

Wanneer bijvoorbeeld kinderen, mensen met een ander geslacht of genetisch profiel of bijvoorbeeld een onderliggende ziekte de medicatie langdurig gaan slikken, kan het zijn dat zij niet de hoeveelheid nemen die bij hun lichaam past. Dat kan leiden tot vervelende bijwerkingen, zoals diabetes of hart- en vaatziekten, die weer vragen om meer medicijnen.