Mogelijk honderden hepatitis A-besmettingen door blauwe bessen Albert Heijn

Tenminste twaalf mensen hebben zich bij hun huisarts gemeld nadat zij ziek waren geworden na het eten van blauwe bessen die te koop waren bij Albert Heijn. De bessen zijn besmet met hepatitis A. Het RIVM houdt rekening met honderden besmettingen.

Toen bekend werd dat de bessen naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak zijn van de besmettingen, besloot Albert Heijn afgelopen maandag de bessen per direct uit de handel te halen en een veiligheidswaarschuwing uit te geven.

Het gaat om de 1 kilogram zakken blauwe bessen (diepvries) met als houdbaarheidsdatum 14 april 2026. Maar uit voorzorg heeft de supermarktketen ook de zakken met andere houdbaarheidsdata uit de schappen gehaald. Albert Heijn verzoekt klanten dringend het product terug te brengen. Klanten krijgen hun aankoopbedrag terug.

Ziektebeeld hepatitis A

Hepatitis A is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het is over het algemeen een minder ernstige vorm van hepatitis.

Wie hepatitis variant A oploopt, krijgt meestal te maken met standaard ziekteverschijnselen, zoals koorts en een algeheel slecht gevoel in het lichaam. Voor de meeste mensen blijft het daar ook bij. De ziekte is over het algemeen niet dodelijk. Ouderen en mensen met onderliggende ziektes lopen meer risico om ernstig ziek te worden.

RIVM: mogelijk honderden besmettingen

Het RIVM houdt er rekening met dat er sprake is van honderden besmettingen met hepatitis A, meldt RTL Nieuws. Volgens het RIVM maakt het niet uit of de bessen bijvoorbeeld in de vriezer zijn bewaard. “De infectie overleeft die kou gewoon”, vertelt Eelco Franz, hoofdonderzoeker van de afdeling infectieziektes van het RIVM aan RTL Nieuws.

Meestal milde klachten

Tenminste twaalf mensen hebben zich nu bij hun huisarts gemeld. Twee daarvan zijn ook opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Franz zijn er mogelijk veel meer mensen met de ziekte besmet geraakt. “Veruit de meeste mensen worden namelijk niet ernstig ziek nadat zij de infectie hebben opgelopen.”

Dat de bessen de oorzaak van de ziekteverschijnselen zijn, kwam aan het licht nadat zij allen in een onderzoek aangaven de bessen te hebben gegeten. “Er is een monster genomen van hun ontlasting waaruit bleek dat zij de ziekte bij zich dragen, vertelt RIVM-onderzoeker Franz aan RTL.