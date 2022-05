Honderdduizenden spaarders lopen miljarden mis na uitspraak Hoge Raad Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Honderdduizenden spaarders hebben geen recht op compensatie na soms jarenlang te veel belasting over hun spaargeld te hebben betaald, schrijft het AD. Deze spaarders hebben te laat bezwaar ingediend, zo bepaalde de Hoge Raad. Het gaat in deze zaak om de vermogensrendementsheffing, waardoor spaarders en beleggers belasting betaalden over een fictief rendement op hun vermogen. In werkelijkheid werd dit rendement nooit behaald, waardoor deze spaarders meer aan belasting hebben betaald dan eigenlijk zou moeten.

Dit betekent waarschijnlijk een financiële meevaller van 6,7 miljard euro voor het kabinet. Anders was het kabinet dat bedrag naar eigen schatting kwijt geweest als alle spaarders werden gecompenseerd.

Vermogensrendementsheffing

De uitspraak ging over de vermogensrendementsheffing. Spaarders betaalden belasting over een fictief rendement op hun vermogen. Maar omdat zij in werkelijk nauwelijks tot geen rendement behaalden over hun spaargeld, betaalden zij via deze heffing aanzienlijk meer belasting dan ze überhaupt aan rendement kregen.

Geen recht op compensatie

De Hoge Raad oordeelde eind vorig jaar dat dit neerkomt op diefstal. Gedupeerden moesten daarvoor gecompenseerd worden. Maar dit gold alleen voor degenen die bezwaar hadden gemaakt tegen de heffing, in totaal zo'n 60.000 personen.

Eén gedupeerde tekende alsnog bezwaar aan om in aanmerking te komen voor compensatie, maar kreeg nul op het rekest. Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft als gevolg dat ook andere gedupeerden die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt in principe geen recht hebben op de compensatie.

Miljoenen spaarders

En dat gaat om een flinke groep spaarders. Er zijn 1,3 miljoen belastingplichtigen met alleen spaargeld, en nog eens zo'n 700.000 mensen hebben voornamelijk spaargeld en een beetje beleggingen.

"Het is nu aan de politiek of er compensatie komt voor deze grote groep gedupeerde spaarders", zegt Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. Marnix van Rij, de verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën, komt later op de dag met een reactie.

Wel reageerde hij al op Twitter. Op het platform zegt Van Rij dat het goed is "dat deze uitspraak er nu al is". Nu kan het kabinet "zorgvuldig bestuderen of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers", aldus de bewindsman. Wat het kabinet uiteindelijk besluit, laat het uiterlijk op Prinsjesdag weten.

Bron: AD / ANP