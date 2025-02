Hogere parkeerkosten en ozb: gemeenten halen miljoenen meer op Vandaag • leestijd 2 minuten • 799 keer bekeken • bewaren

De heffingen die bewoners en bezoekers van gemeenten moeten betalen, spekken de kas van gemeenten flink in 2025. Volgens statistiekbureau CBS halen de ruim 300 gemeenten in Nederland naar verwachting 14,4 miljard euro op. Dat is 8 procent meer dan in 2024.

Dankzij hogere parkeerkosten, onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing halen gemeenten meer geld binnen.

Betaald parkeren duurder en op steeds meer plekken

Parkeergelden leveren de gemeentekassen dit jaar opnieuw meer op. Dit komt vooral door Amsterdam, dat dit jaar 42 miljoen euro meer verwacht op te halen uit parkeergelden. Daarna volgen Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Breda. Volgens het CBS komt dit doordat gemeenten de tarieven verhogen en op steeds meer plekken betaald parkeren wordt ingevoerd.

Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze geld aan uitgeven dat binnenkomt door de ozb en betaald parkeren. Bij de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en rioolheffing is dat niet zo.

Ozb ook omhoog

Verder verwachten gemeenten dit jaar bijna 9 procent meer op te halen uit de ozb. Wel verschilt deze ontwikkeling sterk per gemeente. Van de vier grootste gemeenten stijgen de begrote ozb-opbrengsten in Amsterdam met 32 procent verreweg het meest, gevolgd door Utrecht (19 procent). De stijging in Amsterdam komt doordat de tarieven flink zijn verhoogd. In Rotterdam en Den Haag stijgen de opbrengsten uit de ozb minder hard dan gemiddeld.