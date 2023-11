Hogere hypotheek voor energiezuinige huizen en alleenstaanden theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 2 minuten • 215 keer bekeken • bewaren

Het kabinet verruimt de hypotheeknormen voor een aantal groepen. Alleenstaanden en oud-studenten kunnen volgend jaar een hogere hypotheek krijgen dan nu. Ook kopers van een ‘duurzaam’ huis kunnen tot wel 50.000 extra hypotheek krijgen voor een huis met energielabel A++++, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Wonen).

De groep alleenstaanden krijgt meer leenruimte omdat zij in verhouding lagere vaste lasten hebben dan wanneer zij samenwonen met iemand, is de redenering van onder meer het budgetinstituut Nibud dat De Jonge adviseert. Een alleenstaande die meer dan 28.000 euro per jaar verdient, mag volgend jaar 16.000 euro meer lenen.

Meer hypotheek voor energiezuinige huizen

Wie een duurzaam huis koopt, mag ook meer lenen. Hoe beter het huis scoort op duurzaamheid, hoe meer er beschikbaar is. Vanaf label D en C scheelt dat 5000 euro op de hypotheek.

Vervolgens gaat het met stappen van 10.000 euro omhoog, tot en met 50.000 euro extra hypotheek voor een huis met A++++ label én een energieprestatiegarantie voor de komende tien jaar. Daar is volgens het Nibud ruimte voor, omdat men in deze woningen lagere energiekosten heeft.

Oud-studenten

Ook voor de groep oud-studenten geldt dat ze meer mogen meer lenen voor de koop van een woning. Er wordt niet langer alleen gekeken naar de oorspronkelijke schuld, maar tussentijdse aflossingen wegen zwaarder mee. Een student die een schuld van 25.000 euro in 35 jaar mag terugbetalen met de huidige rente, krijgt ongeveer 4000 euro meer hypotheek bij een rente van 4,5 procent. Had diegene helemaal geen schuld gehad, dan was de hypotheekruimte 23.000 euro groter geweest.

Woning vinden blijft moeilijk voor alleenstaanden

Ondanks de versoepeling blijft koop voor veel alleenstaanden lastig. Bij een modaal salaris van ongeveer 40.000 euro per jaar, krijgt iemand volgens de Hypotheker ruim 127.000 euro hypotheek, bij een vaste rente voor de komende twintig jaar. Volgens huizenwebsite Funda staan er ongeveer 250 woningen voor minder dan 150.000 euro te koop. Vooral in de Randstad is het aanbod van deze huizen krap. De gemiddelde huizenprijs lag vorig jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek rond de 430.000 euro.

Huizenprijzen kunnen gaan stijgen

Een woordvoerder van woonminister De Jonge erkent dat door deze maatregelen de huizenprijzen kunnen stijgen: kopers hebben immers meer te besteden en zullen een hoger bod uitbrengen op woningen. Tegelijkertijd wil het kabinet dat meer huizen worden verduurzaamd. Een ruimere hypotheeknorm daarvoor, draagt daar volgens het kabinet aan bij. ANP