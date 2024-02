Hoge terugleverkosten voor eigenaren zonnepanelen, ACM start onderzoek

17 feb. 2024 - 14:03

Met onze 20 zonnepanelen en warmtepomp gebruiken wij totaal geen gas meer (was 1370 m3/jr) en leveren gedurende het jaar ALLE elektriciteit die we gebruiken terug aan het net (gebruik nu dus 0 kWh/jr, was voorheen 1500). Goed voor ons aller milieu en energierekening is sindsdien nul. Nadeel: ons elektriciteitsgebruik is over een heel jaar weliswaar 0 kWh, maar onvermijdelijk gebruiken we gedurende een deel van het jaar 3750 kWh (die dus een ander deel van het jaar wordt teruggeleverd), dus 2,5 keer zoveel als vroeger. Het is raar, om helemaal niets te betalen voor de onuitputtelijke 'accu' van ons aller elektriciteitsnet: gratis overtollige elektriciteit lozen in de zomer, gratis gebruik van nodige elektriciteit in de winter. Zonnepanelen zijn veel minder duur dan eerst en energieprijzen zijn hoger: saldering heeft zijn doel bereikt en heeft zichzelf (zoals de bedoeling was) overbodig gemaakt. Noodgedwongen moeten energiemaatschappijen nu compenserende kunstgrepen uithalen. Ondanks dit: zonnepanelen zijn en blijven gunstig voor milieu én voor ieders portemonnee.