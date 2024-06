Hoge Raad keurt herstelwet voor spaartaks af, forse tegenslag fiscus

De Hoge Raad heeft de huidige herstelregeling voor Nederlanders die de afgelopen jaren mogelijk te veel belasting hebben betaald over hun beleggingen afgekeurd. Volgens de hoogste gerechtelijke instantie blijft de herstelwet 'discriminerend' omdat deze uitgaat van geschatte inkomsten in plaats van werkelijk rendement.

De zaak draait om de vermogensrendementsheffing in box 3, ook wel bekend als de spaartaks. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de in 2017 ingevoerde heffing onrechtmatig was vanwege het gebruik van fictieve rendementen bij de berekening.