Hoge energierekening en kleine beurs? Steun uit noodfonds blijft Vandaag

Het kabinet verlengt het Noodfonds Energie voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening in 2025. Het is nog niet bekend wanneer huishoudens zich precies kunnen aanmelden en wat de voorwaarden zullen zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het noodfonds.

Ondanks eerdere berichten verlengt het kabinet toch het noodfonds voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening in 2025. Dat hebben ministers Sophie Hermans, Eddy van Hijum en staatsecretaris Jurgen Nobel (Armoedebeleid) aan de Tweede Kamer laten weten.

Voorwaarden voor steun worden binnenkort bekend

Wanneer huishoudens zich precies kunnen aanmelden voor het noodfonds is nog niet bekend, net als de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het noodfonds. Meer dan 100.000 mensen kregen vorig jaar hulp van het noodfonds.

Wie op de hoogte wil blijven van het nieuws over het noodfonds, kan zijn e-mailadres delen via www.noodfondsenergie.nl.

Mogelijk Europees fonds vanaf 2026

Vorig jaar leek het Tijdelijk Noodfonds Energie te stoppen omdat het kabinet het niet eens werd met de energiesector over zijn bijdrage. Die is nodig omdat anders de kans bestaat dat de EU het aanmerkt als ongeoorloofde staatssteun. De afspraak is nu dat de uitvoeringskosten van 10,7 miljoen euro volledig gedekt gaan worden door energieleveranciers en netbeheerders.

Het kabinet had al 60 miljoen euro voor het noodfonds in de begroting gereserveerd. Vanaf 2026 hoopt het kabinet geld hiervoor te krijgen vanuit een Europees fonds. De bewindslieden geven aan hier “met urgentie” aan te werken. Vóór juli dit jaar moet een aanvraag worden ingediend bij de Europese Commissie.

Energiesector wil structurele oplossing voor energiearmoede

Deze week bereikte de Europese gasprijs het hoogste niveau in twee jaar. "Nu energieleveranciers voor het derde jaar op rij hun verantwoordelijkheid hebben genomen, is het van belang dat de overheid snel werk maakt van een structurele oplossing voor energiearmoede. De energiesector denkt graag mee over de opzet van het Energiefonds 2026-2032", reageert Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland.