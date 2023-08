Hoeveel stappen moet je per dag zetten om gezond bezig te zijn? theme-icon Lijf • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1119 keer bekeken • bewaren

Tijdens de vakantie, wanneer je bijvoorbeeld in het buitenland bent, is de kans groot dat je vrij makkelijk meer dan 10.000 stappen per dag maakt. Maar wanneer straks het weer kouder wordt en de dagen korter worden, hebben meer mensen moeite om hun stappendoel te behalen. Hoeveel stappen moet je per dag zetten om écht gezond bezig te zijn?

Wetenschap is het er niet over eens

Veel apps en websites houden 10.000 stappen per dag aan als het belangrijkste streven, maar écht wetenschappelijk bewijs is daar niet voor. Hoewel we het er allemaal over eens kunnen zijn dat 10.000 stappen gezond is, hoeft het niet een minimum per dag te zijn. Goed nieuws dus voor mensen die moeite hebben de 10.000 per dag aan te tikken.

Waar komt het bekende doel van 10.000 stappen vandaan?

Als je iemand op straat zou vragen hoeveel stappen je per dag minimaal moet zetten, zal het gros 10.000 zeggen. Maar waar komt die gedachte vandaan? Nergens in de medische wereld zegt iemand dat met 10.000 de kous af is. In de jaren ‘60 kwam er in Japan een nieuw product op de markt: een stappenteller. De naam van dit product: manpo-kei. Waarbij man staat voor 10.000, po voor stap en kei voor meter of meten. Dit product heeft er mede voor gezorgd dat veel mensen een dagelijks minimumaantal van 10.000 stappen als graadmeter zijn gaan beschouwen.

Hoeveel stappen om af te vallen?

Hoewel het exacte aantal stappen afhangt van verschillende factoren, zoals leeftijd, geslacht en dieet, is uit onderzoek gebleken dat elke toename van het aantal stappen per dag bijdraagt aan gewichtsverlies. Oftewel: wanneer je bijvoorbeeld gemiddeld 3.000 stappen per dag zet, kun je er de week erop het beste naar streven om op zijn minst de 4.000 aan te tikken, enzovoorts.

Wanneer je gezond wil blijven

Meer recent onderzoek wijst uit 5.000 stappen per dag genoeg is voor een gezond bewegingspatroon. Ben je dus al fit, en wil je dat graag blijven, dan is 5.000 de sweet spot. Verrassend genoeg bleek uit het onderzoek dat er zelfs een grens is: meer dan 7.500 stappen per dag lopen levert niet meer voordeel op. Ook snelheid maakt geen verschil. Wil je dus je conditie verbeteren? Dan is 7.500 een mooi streven.

Stappenteller

Mocht je je nu afvragen hoe je makkelijk je stappenaantal bij kan houden; de meeste moderne smartphones hebben er een ingebouwd:

Android-toestel: alle modellen die sinds 2016 op de markt zijn verschenen, hebben speciale bewegingssensoren die weinig stroom verbruiken. Draag je je telefoon bij je tijdens het lopen, dan registreren de sensoren de bewegingsvorm en maakt je toestel een nauwkeurige schatting van het aantal stappen en de afgelegde afstand. Deze informatie is inzichtelijk in de Google Fit-app, die je gratis kunt downloaden in de Play Store.

iPhone: heb je een iPhone 5S of nieuwer, dan kan je smartphone ook automatisch bijhouden hoeveel stappen je zet. De iPhone berekent dit door informatie te verzamelen van speciale, energiezuinige bewegingssensoren in het toestel. Deze sensoren registreren je beweging, inclusief een nauwkeurige schatting van hoeveel stappen je zet, hoeveel trappen je op- en afloopt en de afstand die je aflegt. In de gratis Gezondheid-app, die door Apple op alle iPhones geïnstalleerd is, zie je welke data je telefoon verzameld heeft.

Bron: Kenniscentrum Sport en Bewegen/Runnersworld