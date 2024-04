Hoeft Google niet alles van je te weten? Verbeter je privacy met deze tips Vandaag • leestijd 4 minuten • 5552 keer bekeken • bewaren

Wie op internet iets opzoekt, gebruikt daarvoor Google. Dit geldt voor 95 procent van de Nederlanders. Als je een zoekterm invoert of YouTube-filmpjes bekijkt, verzamelt Google als je bent ingelogd ongemerkt (en misschien wel ongewild) allerlei data. Vooral om advertenties te kunnen afstemmen op jou als gebruiker. Wil jij controle houden over wat Google over je verzamelt? Hieronder delen we tips en instellingen waarmee je beter grip houdt op je privacy.

De welbekende zoekmachine Google, Gmail, Google Chrome, Android (op smartphones, tablets en tv’s), YouTube of Google Maps? Miljoenen Nederlanders maken er dagelijks dankbaar gebruik van.

Dat Google deze (en vele andere) diensten vaak gratis aanbiedt, is niet uit liefdadigheid. Want het Amerikaanse bedrijf verkoopt advertenties die in apps, op websites en op YouTube worden getoond. Omdat Google op uitgebreide schaal data verzamelt van afnemers van alle diensten, kan het bedrijf advertenties heel specifiek afstemmen op diezelfde gebruikers. Een gouden businessmodel. Moederbedrijf Alphabet boekte in 2023 wereldwijd een winst van om en nabij de 70 miljard euro.

Instellingen beheren, maar waar?

Om aan internationale privacyregels zoals de AVG en Digital Services Act te voldoen, biedt Google wel tal van opties aan om wat je doet of opzoekt niet te delen met Google zelf. Alleen moet je als gebruiker wel enige moeite doen om je privégegevens af te schermen. En je moet maar net weten wáár je de instellingen kunt beheren. Wij helpen je op weg met deze tips.

Privacy tip 1: Zet ‘gepersonaliseerde’ advertenties uit

‘Jouw advertenties, jouw keuze.’ Deze positief getinte leuze valt te lezen op de webpagina waarop je kan aangeven of Google jou gepersonaliseerde advertenties mag tonen, samengesteld op basis van jouw online activiteiten.

Wil je niet dat die broek, paar schoenen of fiets waar je net op hebt gezocht ‘toevallig’ in een advertentie verschijnt, een paar websites verderop of op YouTube? Dan helpt het om de optie ‘gepersonaliseerde advertenties’ uit te zetten. Dat kan via deze pagina: Myadcenter.google.com/home.

De optie staat helemaal bovenaan de pagina: Gepersonaliseerde advertenties > klik op het woord ‘Aan’ > in het popup-venster dat verschijnt, kun je onderaan kiezen voor ‘Uitzetten.’

Tip 2: Voorkomen dat jouw activiteiten worden bijgehouden?

De zoekopdrachten die je hebt ingevoerd bij Google, een tijdlijn met bezochte locaties op Google Maps of de video’s die je hebt bekeken op YouTube. Je wist het misschien niet, maar als je bent ingelogd op Google, wordt dat tot in detail bijgehouden.

Ben je hier niet (meer) van gediend? Google heeft een omgeving die ‘Mijn Activiteit’ heet. Hier kun je de bovengenoemde activiteiten allemaal terugvinden en zien wat je in het verleden hebt uitgespookt op Google. Misschien vind je dit wel heel leuk, praktisch en inzichtelijk. Maar je kunt dat bijhouden hier óók uitschakelen en desgewenst wissen als je er geen behoefte aan hebt.

Ga daarvoor naar deze pagina: Myactivity.google.com/myactivity. (Log eerst even in als je alles wilt bekijken in deze omgeving)

Hier zie je deze drie opties naast elkaar staan: Web- en app-activiteit, Tijdlijn en YouTube-geschiedenis. Door op ‘Aan’ te klikken kom je op een volgende pagina. Daar kun je het bijhouden ‘Uitzetten’ door op het gelijknamige woordje te klikken.

Hier kun je ook de geschiedenis van alles wat is bijgehouden wissen, als je dat wenst tenminste. Kies daarvoor: ‘Uitzetten en activiteit verwijderen.’

Tip 3: Bijhouden van gekoppelde Google-diensten stopzetten?

Zoals genoegzaam bekend biedt Google diverse (gratis) diensten aan. Ben je ingelogd op meerdere diensten? Dan houdt Google de data van alles tegelijk bij ‘om je snellere zoekopdrachten en betere aanbevelingen te bieden’, aldus Google zelf. Zo'n gedetailleerd profiel van gebruikers is voor de zakenpartners die advertenties inkopen natuurlijk bijzonder interessant. Dat is ook de reden dat Google graag alles tegelijk van een gebruiker verzamelt.

Wil jij niet dat jouw ‘web- en app-activieit’ van meerdere diensten tegelijk worden opgeslagen? Dan kun je als je bent ingelogd hier kijken op: myactivity.google.com/activitycontrols/webandapp.

Klik op de button ‘Activiteit wordt opgeslagen’ en klik vervolgens op ‘Uitzetten.’ Hier wordt ook de keuze geboden om meteen alles wat van jou is opgeslagen te wissen. Wil je hier gebruik van maken? Kies dan ‘Uitzetten en activiteit verwijderen.’

Tip 4: Gebruik Google als je niet bent ingelogd

Wat je graag eet, wat je politieke, seksuele of muzikale voorkeur is? Aan de hand van je zoekopdrachten weet de zoekmachine misschien wel meer over jou dan je lief is.

Door ervoor te zorgen dat je niet bent ingelogd, voorkom je dat Google data kan koppelen aan je Google-account. Ja, als je online je Gmail wilt openen om mail te lezen of versturen, moet je inloggen. Maar om even iets op te zoeken? Daarvoor hoef je helemaal niet ingelogd te zijn. Tip: log eerst uit als je wat googelt.

Wil je in één keer uitloggen op Google? Dan kan via een klik op deze url (let op, je bent ook meteen uitgelogd als je dit doet): accounts.google.com/Logout.

Tip 5: Al je gegevens downloaden

Benieuwd naar een overzicht van alle Google-diensten die gegevens over je hebben verzameld en opgeslagen? Kijk dan eens op deze pagina: Google Takeout.

Het techbedrijf biedt gebruikers de optie om het volledige gegevensprofiel van Google te downloaden of gegevens van geselecteerde apps. Let op: dit kan een flinke lijst zijn.

Mocht je het plan opvatten om Google vaarwel te zeggen, dan kun je via Takeout bijvoorbeeld jouw contactpersonen of agenda exporteren.

Tip 6: Beheer je gegevens vanuit Myaccount.google.com

Iedereen die een account heeft aangemaakt bij Google heeft een persoonlijke omgeving van waaruit alles dat bij het account hoort, kan worden bekeken en beheerd.

Dat is de pagina: Myaccount.google.com.

Je bent er misschien weleens geweest, maar het is sowieso goed om hier af en toe eens te kijken.

Wat kun je hier doen?

- Je accountgegevens bekijken en beheren.

- Beveiligingsinstellingen beheren (bijvoorbeeld wachtwoord wijzigen).

- Betalingen en eventuele abonnementen beheren.

- Google-producten die je gebruikt koppelen of ontkoppelen.

- Tot besluit kun je vanuit deze omgeving ook de privacy-instellingen die we in dit artikel afzonderlijk hebben benoemd nog eens nalopen en aanpassen of personaliseren. Kies dan de optie Privacy en personalisatie op deze pagina als startpunt.

Meer weten over online privacy?

