Hoe zit dat eigenlijk met microplastics? Gisteren • leestijd 1 minuten • 248 keer bekeken • bewaren

In deze Kassa-rubriek duiken drie chemici van de Universiteit van Amsterdam in allerlei producten en claims onder het motto “Hoe zit dat eigenlijk?” En deze keer nemen chemici Mimi, Lotte en Noor een ingrediënt onder de loep dat je misschien liever niet in je product zou willen hebben: microplastics.



Microplastics zijn soms een halve centimeter maar soms ook zo klein dat ze met een microscoop niet eens te bekijken zijn. Dan moeten ze door middel van chemische methoden worden gedetecteerd in producen.

Welk effect microplastics precies hebben op de menselijke gezondheid, dat weten we nog niet. Wat wel bekend is dat microplastics in de natuur aan het ophopen zijn. Ze zijn moeilijk af te breken, blijven bestaan én er komen er steeds meer bij.

Opzettelijk toegevoegd aan (verzorgings)producten

Microplastics worden ook toegevoegd aan (verzorgings)producten, om een bepaalde functie te vervullen zoals smeerbaarheid of zachtheid. Maar deze stofjes komen daarmee ook in groten getale in het milieu terecht en daarmee ook in het drinkwater waar het moeilijk uit te filteren is.



Wil je nou nagaan of jouw verzorgingsproducten microplastics bevatten en zo ja wat voor soort? Met de app Beat the Microbead kun je dit checken.