Hoe zit dat eigenlijk met bamboetextiel? Vandaag • leestijd 1 minuten • 76 keer bekeken • bewaren

In deze Kassa rubriek duiken drie chemici van de Universiteit van Amsterdam – oftewel de Sisters in Science - in allerlei producten en claims onder het motto ‘Hoe zit dat eigenlijk?’. Deze week; bamboetextiel. Wat is het en ben je duurzaam bezig als je een kledingstuk van bamboetextiel koopt?

Chemisch proces

Het chemische proces dat ervoor zorgt dat er van de harde bamboestokken uiteindelijk heerlijke zachte kleding gemaakt kan worden, is best ingewikkeld. In het kort houdt het in dat bamboe tot pulp wordt verwerkt, wat vervolgens wordt opgelost met chemicaliën. Hieraan wordt natriumhydroxide en koolstofdisulfide toegevoegd en dat zijn giftige stoffen, schadelijk voor mens en milieu. Hierdoor verandert de bamboepulp in een stroperige substantie die vervolgens tot garen gespannen kan worden. En van díe garen wordt het bamboetextiel geweven.

Niet echt 'natuurlijk'

Tegenwoordig proberen veel bedrijven de impact van deze chemicaliën te verkleinen door deze te hergebruiken. Als consument is het natuurlijk wel goed om te weten dat er een chemisch proces nodig is om bamboetextiel te krijgen. En om het rekbaar en gebruiksvriendelijk te maken moet elastaan worden toegevoegd, een synthetische stof. Echt ‘natuurlijk’ is kleding gemaakt van bamboetextiel dus niet!