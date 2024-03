Hoe zit dat eigenlijk? Deel I: Parelpoeder in shampoo en deodorant

In deze nieuwe Kassa-rubriek duiken drie chemici van de Universiteit van Amsterdam in allerlei producten en claims onder het motto 'Hoe zit dat eigenlijk?'. Deze week nemen chemici Mimi, Lotte en Noor een sprankelend ingrediënt onder de loep: parelpoeder. Dit product wordt onder meer verwerkt in verschillende soorten deodorant, shampoo en diverse lipproducten. Als je de teksten op deze producten mag geloven, zou parelpoeder een wonderingrediënt zijn. Maar wat is het precies? En kloppen deze claims wel?

Zoutwaterparels ontstaan in oesters. Deze zijn schaars en enorm kostbaar. Dit soort parels zitten dan ook niet in deze verzorgingsproducten verwerkt.

Zoetwaterparels kunnen daarentegen op een veel grotere schaal worden gekweekt, en dus voor een veel lagere prijs. En dat is de parel die in zeer kleine hoeveelheden in de besproken producten zit verwerkt. En wel in de variant hydrolyzed pearl. Dat betekent feitelijk 'parel in hele kleine stukjes', zodat het ergens aan kan worden toegevoegd.