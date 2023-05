Hoe werkt contactloos betalen met je bankpas of telefoon? theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 6 minuten • 11202 keer bekeken • bewaren

Contactloos betalen is steeds meer ingeburgerd: volgens recente cijfers wordt zo'n negen op de tien pinbetalingen op deze manier gedaan. Het kan met je bankpas, met je creditcard, met moderne smartphones en met zogenaamde wearables, zoals een smartwatch. Is het veilig? Waarom moet je soms wel en soms niet je pincode intoetsen? En kun je contactloos betalen ook uitschakelen? We leggen het uit.

Onlangs stelde iemand op Kassa's Vraag & Beantwoord-forum de vraag waarom ING geen mogelijkheid biedt om contactloos betalen met de bankpas uit te schakelen. Die vraag vormt de aanleiding voor dit artikel.

We komen later te spreken over het al dan niet kunnen uitschakelen van deze betaalmethode, maar laten we om te beginnen eens toelichten wat het is en hoe het precies werkt.

Hoe werkt contactloos betalen?

Grote kans dat je het zelf regelmatig doet, maar bij contactloos betalen is het de bedoeling dat je de betaalpas of je smartphone kort bij de betaalautomaat of pinterminal houdt om af te kunnen rekenen.

In pin- of betaalautomaten waar het mogelijk is om contactloos te betalen, zit een zogenaamde NFC-chip. Deze chip zit ook in nieuwere bankpassen, creditcards en smartphones. Tijdens het betalen maken de chips verbinding met elkaar en wordt de transactie goedgekeurd én uitgevoerd.

Handig en efficiënt, zou je kunnen beargumenteren. En omdat je bij contactloos betalen niet altijd een pincode hoeft in te toetsen, is het in zekere zin ook veilig. Er zijn immers geen pottenkijkers die de pincode af kunnen kijken.

Wil je je bankpas koppelen aan je smartphone of smartwatch om ook via je telefoon of wearable contactloos te kunnen betalen? Dan moet je wel wat aanvullende stappen nemen. Deze worden uitgelegd op de pagina's hieronder.

Voor iPhone of Apple Watch met Apple Pay: Klik hier en lees meer instructies.

Voor Android of OS-smartwatch met Google Pay: Klik hier en lees meer instructies.

Is jouw bankpas geschikt voor contactloos betalen?

Is je bankpas geschikt voor contactloos betalen? Als onderstaande, radiogolf-achtige symbool – met de vier haakjes – op de pas staat, kan het.

Het volledige symbool op de afbeelding zie je op pin- en betaalautomaten die contactloos betalen juist als betaalmogelijkheid accepteren.

Is contactloos betalen veilig?

Je denkt misschien aan de techniek 'skimming', een methode waarmee criminelen de gegevens van jouw bankpas – zoals de pincode – kunnen klonen of uitlezen. Dat gebeurt vooral in situaties waarin je de bankpas in een gleuf steekt en je de pincode intoetst.

Door technische ontwikkelingen waaronder het deactiveren van de magneetstrip is skimmen tegenwoordig nauwelijks meer actueel en – voor zover bekend – in Nederland überhaupt niet meer mogelijk.

Maar zou het voor kwaadwillenden niet ook mogelijk zijn om op afstand ongemerkt betalingen te autoriseren met een apparaat dat ze kort dicht in de buurt van jouw portemonnee, (hand)tas of broekzak houden, kortom plekken waar je bankpas of smartphone zich bevindt?

Geen gekke gedachte, maar volgens Pin.nl – onderdeel van Betaalvereniging Nederland – is dat niet het geval. Zij stellen zelf: "Contactloos betalen met een betaalpas of een smartphone is zeer veilig. Eind 2022 was bijna 90% van alle pinbetalingen contactloos en toch is het nog nooit voorgekomen dat iemand ongemerkt geld van een contactloze betaalpas heeft gehaald."

De gevoelige gegevens op jouw bankpas zijn bovendien goed versleuteld en kunnen niet zomaar worden uitgelezen. En jouw telefoon moet voor het autoriseren van een betaling worden ontgrendeld. Dat zijn al twee hindernissen die diefstal aanzienlijk belemmeren.

Daarnaast laat contactloos betalen altijd een geldspoor achter: het geld moet immers naar een bepaalde rekening en die rekening staat op naam. Dus in het hypothetische geval dat iemand het tóch zou proberen, kan de identiteit van diegene snel worden achterhaald. En wie onverhoopt tóch schade lijdt, komt in aanmerking voor volledige compensatie, aldus Veiligbankieren.nl.

Kortom: het is omslachtig, de (financiële) gegevens zijn goed beveiligd, en vanwege het geldspoor en de hoge pakkans is het ook behoorlijk risicovol. Bovendien is de buit met maximaal honderd euro per transactie betrekkelijk laag.

En hoe dat precies zit, daar gaan we het nu over hebben.

Wat is de limiet voor contactloos betalen?

We zeiden eerder dat je vaak geen pincode hoeft in te toetsen, maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Anders wordt het in het geval van verlies of diefstal wel heel makkelijk om jouw bankpas te gebruiken voor allerlei aankopen.

Om die reden is er sprake van een veiligheidslimiet. Deze kan per bank verschillen. Sommige banken bieden bovendien de mogelijkheid om deze limiet te verlagen, maar de limiet is in de meeste gevallen vastgesteld op 100 euro.

Dat is bovendien cumulatief. Dat houdt in dat je meerdere losse betalingen kunt verrichten tot je aan de limiet zit, en pas dán moet je uit veiligheidsoverwegingen je pincode intoetsen. Ook bij een losse betaling van 50 euro of meer moet je je pincode intoetsen.

Een rekenvoorbeeld volgt hieronder.

Lunch op een terras: € 24,00 (totaal: € 24,00 )

) Boodschappen: € 39,00 (totaal: € 63,00 )

) Groenten, kaas en vlees op de markt: € 21,00 (totaal: € 84,00 )

) Boek uit de boekhandel: € 22,50 (totaal: € 106,50)

Pas bij de laatste transactie wordt de limiet van honderd euro overschreden, dus als je het boek afrekent via contactloos betalen, moet je je pincode intoetsen.

Hanteert jouw bank lagere limieten, of heb je de limiet zelf verlaagd? Dan is het logisch dat je de pincode eerder én vaker moet intoetsen.

Kun je contactloos betalen ook uitschakelen?

Contactloos betalen staat standaard ingeschakeld. En hoewel de betaalmethode veilig is en eventuele schade die je in theorie oploopt – ook al zijn daarvan nog geen praktijkvoorbeelden bekend – wordt vergoed, denk je misschien tóch dat het beter is om deze optie uit te schakelen of om op zijn minst de betaallimiet te verlagen.

Of dat kan, verschilt per bank. Om het forumtopic dat we noemden aan het begin van dit artikel aan te halen: klanten van ING kunnen deze mogelijkheid bijvoorbeeld niet uitschakelen, zo valt te lezen op de website van de bank.

Hieronder volgt een lijst met links naar de informatie omtrent contactloos betalen van verschillende banken en creditcardmaatschappijen. Zo kun jij in één oogopslag zien wat de mogelijkheden zijn die jouw bank biedt én wat de standaard betaallimiet is.

Bron: Betaalvereniging Nederland, Pin.nl, Veilig Bankieren

