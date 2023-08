Hoe voorkom je een sauna in je geparkeerde auto? Kassa geeft tips! Vandaag • leestijd 2 minuten • 3526 keer bekeken • bewaren

Iedereen kent het wel: je benen en billen verbranden aan de gloeiendhete stoel in de auto na een middagje zwemmen, of per ongeluk het metalen stuk van je autoriem aanraken. Nu de temperaturen weer ontzettend aan het stijgen zijn, geven wij je tips hoe jij je auto een beetje koel kan houden!

Tegenwoordig hebben moderne auto’s matchende apps waarmee de eigenaar de airco van een afstand aan kan zetten voordat hij of zij de auto heeft bereikt. Maar ben jij nou niet zo’n luxepoes? Dan zijn deze tips voor jou.

Hoe heet wordt het in een auto?

Een stilstaande auto verandert al snel in een oventje op wielen, zeker als ‘ie in de zon geparkeerd staat. Een onderzoek uit 2017 besloot exact te meten over wat voor temperaturen een auto kon bereiken wanneer het buiten 35 graden Celsius is, een niet ongekende temperatuur deze zomer. Een auto in de zon bereikte in een uur een algemene temperatuur van 47 graden. Met het heetste oppervlakte het dashboard, met bijna 70 graden!

De schaduw is je vriend

Een inkoppertje, maar zeker niet onbelangrijk. Uit hetzelfde onderzoek dat we hierboven aanhalen bleek dat een andere auto, geparkeerd in de schaduw, in een uur tijd een algemene temperatuur van ‘slechts’ 38 graden aantikte. Hetzelfde dashboard, wat bijna altijd het heetste oppervlakte in een auto heeft, bereikte 48 graden.

Witte handdoeken helpen

Veel auto’s hebben donkere bekleding, wat veel hitte vasthoudt. Het helpt om een paar witte handdoeken op je stoel en stuur te leggen. Al werken andere kleuren handdoeken ook, zolang ze maar licht zijn!

Zonnescherm ook in Nederland beschikbaar

Je ziet de aluminiumkleurige schermen een heel stuk vaker in de warmere, Mediterrane landen. Maar deze schermen werken in Nederland natuurlijk net zo goed! Hoewel een scherm tegen je voorruit voornamelijk je stuur en dashboard enigszins koel houdt, heb je zonneschermen voor elke ruit in je auto, waardoor de algehele temperatuur ook een stuk lager blijft.

Je auto schoonhouden

Stof en andere viezigheid zorgen ervoor dat zonlicht niet op de juiste manier kan weerkaatsen. Kortom: je vieze auto houdt letterlijk warmte vast waardoor deze veel sneller heet wordt en minder snel afkoelt. Maak je auto dus regelmatig schoon om deze iets koeler te houden.

Ventilatie versus airconditioning

Wanneer je een snikhete auto instapt is het verleidelijk om direct de airco op volle toeren te laten blazen. Het is echter verstandig om eerst de ventilatie op de hoogste stand te zetten voordat je de airco inschakelt. Door de ventilatie aan te zetten, wordt de lucht in de auto actief verplaatst. Stilstaande lucht in de auto kan een onaangenaam en benauwd aanvoelen. Door de ventilatie te gebruiken, wordt deze stilstaande lucht weggeblazen en wordt de koele lucht gelijkmatiger verspreid. Zo kan de koele lucht van de airconditioning zich beter verspreiden en koelt het sneller af in de auto.