Hoe veilig zijn je spullen in betaalbare elektronische kluizen? Vandaag • leestijd 3 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

Spaargeld, kostbare sieraden, dierbare foto’s en diploma’s. Stuk voor stuk waardevolle spullen die je niet kwijt wil raken. Niet bij een inbraak, maar ook zéker niet bij een brand. Is een elektronische privékluis dan een veilige oplossing? We onderleggen vijf kluizen aan een kraak- en brandtest.

We vergelijken in onze kluizentest vijf veel verkochte elektronische kluizen onder de 100 euro, die te koop zijn bij de bekende webshops en bouwmarkten. Deze hebben we aan de muur gemonteerd met de meegeleverde pluggen. Lukt het onze krachtpatsers om deze kluizen te kraken of is het een kansloze missie?

Kluizen kraken

We laten allereerst beveiligingsdeskundige Frank van Drie en zijn compagnon Cees Jan met hun ‘lichtgewicht’ gereedschap los op de vijf kluizen. Het tweetal gebruikt verschillende inbraakmethoden: van lockpicking en wrikken met een koevoet tot boren met een slagboormachine. Wat is hun recordtijd? We kunnen het je alvast verklappen: drie seconden. En dat puur door even met de hamer op de kluis te tikken, terwijl ondertussen aan het slot wordt gedraaid.

Zwaar geschut

Na deze eerste kraakpoging laten we het zware geschut op een kluis los. Binnen hoeveel tijd begeeft deze kluis het onder het gecontroleerde geweld van een hydraulische sloophamer? Kraanmachinist Cor kruipt achter het stuur van zijn sloopkraan om het te testen.

Lopend vuurtje

En als laatste testen we ook de brandweerbaarheid van de kluis, waarvan op de webshop wordt beweerd dat deze ‘brandwerend’ is. Blijven de eigendommen in de kluis ook na zeven minuten onder de vlammenwerper van vuureffectenspecialist Arjan van Drunen? Zolang heeft de brandweer namelijk gemiddeld nodig om bij je huis te komen.

Maar wat misschien nog belangrijker is, is de temperatuur die de binnenkant van de kluis bereikt. Belangrijke documenten zullen hoge temperaturen namelijk niet overleven. Boven de 100 graden Celsius begint papier namelijk al te schroeien. En bij 170 graden wordt het definitief vernietigd.

Gelegenheidsinbrekers

Tegenwoordig zijn de meeste inbraken insluipinbraken. De boeven worden dan ook wel ‘gelegenheidsinbrekers’ genoemd. Dit type inbreker gaat niet met grof geschut op pad gaat, maar wel met kleiner geschut als een handkoevoet, schroevendraaier en een hamer. Hiermee kunnen ze eenvoudige sloten open wrikken.

Anti-inbraaktips voor thuis

Bewaar kostbare spullen buiten zicht

Gemiddeld gezien wil een inbreker er maximaal drie minuten over doen om je huis binnen te komen en eenmaal binnen slechts vijf minuten blijven rondhangen. Gelegenheidsinbrekers hebben niet een specifiek doel op oog en kijken simpelweg naar wat ze eenvoudig kunnen meenemen. Wat het vaakst wordt gejat? Elektronica. De eerste anti-inbraaktip is daarom eenvoudig: laat je smartphone, tablet of laptop niet in zicht liggen.

Kluis verankeren met chemisch anker

Ook je kluis los op de grond zetten, is daarom een slecht idee. Als deze niet al te zwaar is, neemt een inbreker de kluis zo mee in een rugtas. Wat je wel moet doen? Ze goed aan de muur of de vloer monteren! En dan het liefst met pluggen met een chemisch anker.

Verder is het type kluis dat je aanschaft van belang. Een goedkopere kluis is namelijk – zoals we in de uitzending laten zien – eenvoudig te kraken. Kostbare spullen beveilig je beter in een gecertificeerde kluis. “Better safe than sorry”, zeggen we maar. Zo herken je kluizen met normering EN 14450 en EN1143-1 als inbraakwerende kluizen, waarbij er verschillende niveaus zijn. Aan deze niveaus hangen verzekeraars een geldbedrag voor de dekking van de inhoud.

Bij brandwerende certificaten worden kluizen gebouwd volgens een vastgelegde norm, namelijk: EN1047-1, UL 72, EN15659 en NT Fire 017. Hierbij heb je nog verschillende degradaties in hoelang je kostbare spullen beschermd blijven: van 30 tot zelfs 120 minuten.

Kies een goed slot en alarm

Wat nog beter is? Dat is om allereerst te zorgen dat je een goed slot op de voordeur hebt, die je extra goed op slot draait als je niet thuis bent. Ook als je maar even de deur uit gaat. Niet alleen je deuren, maar ook je ramen moet je goed kunnen afsluiten. Daarnaast doe je er goed aan om een beveiligingsalarm te installeren.