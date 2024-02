Hoe reinig je de wasmachine: met of zonder azijn? Gisteren • leestijd 4 minuten • 87345 keer bekeken • bewaren

Je wasmachine reinigt de was. Maar de wasmachine zelf, die moet je op gezette tijden óók reinigen. Hoe doe je dat het beste? Is azijn daarvoor het aangewezen huismiddeltje? Of moet je daar nou juist mee oppassen? We zetten de beste tips tegen vetluis en kalkaanslag op een rij.

Het is belangrijk om een wasmachine regelmatig schoon te maken, omdat deze een voedingsbodem voor bacteriën kan worden. Met alle stank van dien die in je ‘schone’ was kan blijven hangen.

Hard water kan op den duur voor kalkafzetting zorgen op het verwarmingselement van de machine. Ook iets dat je graag voor wilt zijn. Door je wasmachine regelmatig te reinigen, voorkom je deze problemen.

Vetluis

Een grote vijand van je wasmachine en je schone was luistert naar de naam vetluis. Dat is de vettige, grijze substantie die je aan kunt treffen in je machine. Een favoriete verblijfplaats is het rubber van het wasmachinedeurtje.

Lage temperatuur verhoogt de kans op vetluis

Wil je in je huishouden op energie besparen? Dan kun je de was laten draaien op een lage temperatuur. Moderne wasmiddelen kunnen op 30 of zelfs 20 graden veel was prima schoon krijgen. Keerzijde is dat dit de kans op het ontstaan van vetluis in de machine wordt vergroot. Bij 60 graden of meer namelijk lossen de wasmiddelen beter op en spoelen ze beter door dan bij 20 of 30 graden.

Zorg er verder voor dat je niet te scheutig bent met wasmiddel. Vaak volstaat een kleine dosering voor een schone was. Gebruik je te veel? Dan vergroot dat ook de kans op ontwikkeling van vetluis, omdat dan eerder resten van het wasmiddel achterblijven in de machine.

Oorzaak is een combinatie van factoren

Vetluis ontstaat niet van de ene op de andere wasbeurt. De grijze smurrie is een combinatie van resten wasmiddel, wasverzachter, kledingvezels en menselijke haren en huidcellen. Een andere naam ervoor is wasluis. Omdat er bacteriegroei in kan ontstaan, kan het gaan rieken. Ruikt je was muf na een wasbeurt? Dan is de boosdoener vaak de vetluis.

Kalk in de machine

In leidingwater zit een beetje kalk. In sommige streken waar dit meer voorkomt, wordt gesproken van hard water. Dit verhoogt het risico op kalkaanslag op het verwarmingselement van je wasmachine. Door de kalkafzetting duurt het water opwarmen op den duur langer. Daardoor verbruikt de machine meer stroom en stijgt je energienota. Bovendien gaat het verwarmingselement eerder stuk als er veel kalk op zit.

Wat gebruik je om schoon te maken? Experts raden azijn af

Wat gebruik je om vetluis en kalkaanslag aan te pakken? Een veelgebruikt schoonmaakmiddel in huishoudens is azijn. Het lost vetten en kalk goed op.

Maar veelvuldig azijn gebruiken om een wasmachine van kalk en vieze resten te ontdoen, is geen goed idee. Experts van onder andere de fabrikanten Miele en Bosch en het Duitse consumentenmagazine Öko-test wijzen op de gevaren van het gebruik van azijn. Ja, het aloude huismiddel kán reinigen en vet verwijderen. Maar het zuur van (schoonmaak)azijn is eigenlijk te agressief en kan na verloop van tijd rubberen afdichtingen, slangen en metalen onderdelen van de machine aantasten. Daarom is azijn een afrader.

Een keer per maand op 90 graden

Wat is dan een probate manier om de wasmachine te reinigen en om vetluis en kalkaanslag te bestrijden? Dat kan door een keer per maand een kookwas te draaien. Zet hiervoor de machine op 90 of 95 graden. Door de temperatuur worden de bacteriën gedood en lossen vuil en vet goed op. Door een laken of badhanddoek in de trommel te doen, wordt de binnenkant extra goed gereinigd.

Je kunt een scheutje of schepje wasmiddel voor de witte was in het bakje doen zodat de machine goed wordt gereinigd tijdens de kookwas. In plaats van een beetje wasmiddel kun je ook een vaatwastablet gebruiken.

Experts raden dus gebruik van azijn af. In plaats daarvan kun je een ontkalkingsmiddel uit de supermarkt gebruiken. En er zijn speciale wasmachinereinigingsmiddelen op de markt die hun schoonmaakwerk naar behoren doen en die je kunt gebruiken.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij je wasmachine en lees wat daar specifiek staat vermeld over het reinigen van de machine.

Het wasmiddelbakje en het afsluitrubber

Na verloop van tijd kan het bakje waar je het wasmiddel en de wasverzachter in doet vuil en zelfs verstopt raken. Blijft er een beetje wasmiddel of wasverzachter achter na de wasbeurt? Dan is het hoog tijd om in actie te komen en het bakje te reinigen.

Bij de meeste lades zit in het midden een plastic lip die je kunt indrukken. Als je dan de lade naar je toe trekt, kun je ‘m uit de machine halen. Nu kun je de lade goed van alle vuil ontdoen.

Als je het deurtje van de wasmachine opent, kijk je tegen het afsluitrubber aan. Vergeet niet om deze ook regelmatig te reinigen. Onder in dit rubber kan vetluis of ander vuil zich makkelijk ophopen. Niet heel bevorderlijk voor een schone was.

Vergeet niet om het filter te reinigen

Onderaan de voorzijde van de meeste wasmachines zit een klepje met daarachter het zogeheten pompfilter. Deze houdt onder andere pluis, muntjes of andere kleine deeltjes uit het waswater tegen. Als het filter verstopt raakt, kan er een lekkage ontstaan omdat het water niet meer goed wordt afgevoerd. Het filter kun je het beste eens in de maand controleren en zo nodig reinigen.

Trek hiervoor de stekker uit het stopcontact. Houd er rekening mee dat er water uit de machine kan lopen als je het filter eruit wilt halen. Leg eronder een handdoek klaar om dit voor te zijn. Sommige machines hebben bij het filter een speciaal slangetje zitten, waarmee je water dat nog in de wasmachine zit netjes af kan voeren. Draai de filterafsluiting rustig open zodat het eventueel aanwezig water er langzaam uit kan lopen.

Je kunt het filter even onder de kraan afspoelen en schoonmaken en daarna terugplaatsen.

Weet je niet precies hoe je dit moet doen? Zoek dit dan even op in de gebruiksaanwijzing van de machine. Sommige wasmachines hebben geen filter en soms vind je het filter terug in de trommel in plaats van aan de voorzijde.