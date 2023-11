Hoe (on)gezond zijn verschillende soorten pasta? Alles wat je moet weten! theme-icon Lijf • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2723 keer bekeken • bewaren

Of je nu het meest houdt van de ‘klassieke’ spaghettisliert, of toch eerder neigt naar de rigatoni óf juist fan bent van de populaire groentepasta’s, tegenwoordig is er voor ieder wat wils te vinden in de supermarkt. Maar hoe gezond zijn deze pastasoorten eigenlijk? En is er überhaupt verschil in voedingswaarden? We zetten het voor je op een rij.

Tegenwoordig zie je in de supermarkt een hele hoop verschillende soorten pasta’s. Je hebt ‘gewone’ pasta, volkorenpasta en allerlei soorten pasta op basis van groenten. Deze pastavarianten komen in allerlei vormen en maten. Maar welke pasta is nou het gezondst? En maakt de kleur van de pasta echt uit?

Volkorenpasta altijd goede optie

Om maar met de deur in huis te vallen: volkorenpasta is in elke vorm gezonder dan de normale witte pasta. Volkorenpasta bevat namelijk veel meer vezels dan gewone pasta omdat het gemaakt is van de hele (vermalen) graankorrel. Voor deze pasta gelden dezelfde gezondheidseffecten als voor andere volkoren producten. Zo verklein je met het eten van volkoren producten het risico op bepaalde hartziekten.

Peulvruchtenpasta’s

Houd je niet van de herkenbare volkoren bite? Dan is peulvruchtenpasta een mogelijk alternatief dat nagenoeg net zo gezond is! Hieronder rekenen we pasta op basis van bijvoorbeeld rode linzen of kikkererwten. Over het algemeen heeft de volkorenpasta iets meer vezels, maar in peulvruchtenpasta zitten dan weer wat meer eiwitten. Ook een goede keuze dus!

Groentepasta’s zijn vaak misleidend

Juist een slechtere keuze zijn sommige groentenpastas. Zo beweert supplementenbedrijf Upfront dat de Knorr groentenpasta’s consumenten juist verleiden met allerlei ‘gezonde’ beloftes die niet waar blijken te zijn. Op de verpakking van dit product staat dat de pasta’s 30 procent groente bevatten. Maar volgens Upfront is die claim onjuist. Alle groente in de Knorr-pasta’s zouden gepureerd, gepoederd of geconcentreerd zijn. Daardoor gaan er veel vitamines uit de groenten verloren voordat je de pasta opeet. Knorr heeft wel vaker de koper misleidt met valse groente beloften. Zo is in 2021 de Knorr poké bowl genomineerd voor het Gouden Windei van foodwatch. In de maaltijd-in-pak zouden veel groente zitten, maar dat bleek slechts 5 procent rode paprika te zijn.

Soba noodles: ondergewaardeerd

Hoewel het geen Italiaanse pasta is, zouden er maar weinig mensen wat van zeggen als je je spaghetti vervangt door deze noodles. Het bijzondere aan deze variant is dat deze noodles gemaakt zijn van boekweitmeel, wat rijk is aan vezels en eiwitten. Mocht je de volkoren- of peulvruchtenvariant niet lekker vinden, zou je deze noodles kunnen proberen. In de meeste supermarkten vind je deze noodles in het schap met Aziatische levensmiddelen.

Wil je afvallen? Shirataki noodles zijn voor jou!

Oke, dit zijn ook noodles, maar een steengoede vervanging van traditionele pasta als je wilt afvallen! Deze Aziatische noodles zijn gemaakt van konjacmeel wat een ontzettend lichte en caloriearme vorm van meel is. Zo zitten hier ongeveer 0,8 gram koolhydraten per 100 gram in en een piepkleine 10 kcal! Ter illustratie: in 100 gram volkorenpasta zitten ongeveer 350 kcal en in ‘normale’ witte pasta ongeveer 130 kcal.

Verder maakt kleur en vorm niet uit

Je hebt ‘klassieke’ pastavormen in verschillende kleuren, bijvoorbeeld rood of groen. En hoewel deze kleuren vaak wel afkomstig zijn van natuurlijke bron (groen uit spinazie-extract en rood uit een tomatenextract) maakt dit de pasta an sich niet gezonder of ongezonder. Ook de vorm van de pasta maakt niet uit voor de voedingswaarde, de ingrediënten blijven hetzelfde.

Tot slot: vers versus gedroogd

Een nieuwe pastahype is de komst van verse pasta’s die je in het koelvak van de supermarkt kan vinden. Het grote verschil tussen de twee soorten pasta is dat de verse variant gemaakt wordt van bloem, zout, water en eieren. Gedroogde pasta bestaat vaak alleen uit bloem, water en zout. Hierdoor kun je de pasta lang bewaren en blijft de structuur ook na het koken steviger. De Consumentenbond heeft in 2018 onderzoek gedaan naar deze twee pastasoorten. Conclusie? De gezondheidsverschillen zijn nihil. Overigens maakt het voor de voedingswaarde ook niet uit of de pasta biologisch is of niet.