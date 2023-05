Hoe maak je je tuin bijvriendelijk? Lees deze tips en adviezen theme-icon Natuur • Gisteren • leestijd 3 minuten • 1614 keer bekeken • bewaren

De zomer komt eraan, dus nu is hét moment om jouw tuin of balkon helemaal bijvriendelijk te maken. Doordat de wilde bij steeds minder nestelgelegenheid krijgt en er voor bijen een schaarste aan voedsel is in Nederland, heeft de bij hulp nodig om te blijven overleven. De bestuiving van bijen is essentieel voor de natuur en ook voor ons voedsel. Laten we nu wat terugdoen voor deze bestuivers door onze tuin bijvriendelijk te maken.

Gebruik geen bestrijdingsmiddelen bij het tuinieren

Insecten die aan planten knagen, kunnen erg vervelend zijn. Maar de bestrijdingsmiddelen die men gebruikt om deze groenliefhebber weg te houden, zijn schadelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Wil je toch voorkomen dat insecten hun buik vol eten aan jouw mooie planten? Kies dan voor een biologisch alternatief om ze op afstand te houden. Het internet staat vol met tips, maar we geven je hier alvast één. Bijen zijn dol op planten zoals ooievaarsbek, duizendblad, salie en tijm, maar slakken hebben hier weer een hekel aan.

Door deze planten aan te schaffen maak je je tuin bijvriendelijk en houd je tegelijkertijd de insecten weg.

Haal niet al het onkruid weg uit je tuin

Onkruid haal je natuurlijk het liefst uit je tuin, maar lees nog even verder voor je alles weghaalt. Dingen die wij als onkruid zien, zijn in de ogen van een bij soms juist voedsel.

“In het voorjaar zijn wilde onkruiden zoals paardenbloemen vaak de enige voedselbron voor insecten”, aldus Natuur & Milieu. Planten zoals bramen en Koninginnekruid zal je in de zomer steeds vaker zien in bermen, maar ook deze planten zijn enorm belangrijk voor de bij. Laat ze daarom liever nog even staan als voedsel voor de bijen.

Bouw of koop je eigen bijenhotel

Bijen komen soms af en aan, maar je kan het ze ook comfortabel maken in jouw tuin. Je kan hiervoor een bijenhotel aanschaffen of zelf bouwen. Natuurlijk zijn er in webwinkels tegenwoordig genoeg opties te vinden om in jouw tuin te hangen.

Geen zin om geld uit te geven? Bouw dan zelf een bijenhotel! Je kunt dit doen door gaten te boren in hout of met behulp van bamboestokjes. Hier vind je een handleiding voor het bouwen van jouw bijenhotel. Heb je het bijenhotel af? Hang of zet het hotel op een droge met veel zon, bijvoorbeeld onder een afdakje.

Zet bijenlokkers in je tuin

Om bijen naar je tuin te lokken heb je natuurlijk het een en ander nodig. Denk hierbij aan veel planten, bloemen, bomen en struiken. Heb je enkel een balkon? Zet dan planten waar bijen van houden in potten op je balkon. Hier vind je een lijst met bijvriendelijke planten.

Ook in het voorjaar kun je nog planten zaaien, dus pak de tuinspullen er maar vast bij om aan de slag te gaan. Volgens Natuur & Milieu zijn hemelsleutel, muurpeper, blauwe knoop, herfstaster en lavendel echte bijenlokkers.

Maak zaadbommen voor de bijen

Om meer voedsel te creëren voor de bij kun je ook zaadbommen maken. Dit is heel eenvoudig volgens Natuur en Milieu. Je hebt het volgende nodig:

Twee handen potgrond

Twee handen kleipoeder (bentoniet, bijvoorbeeld te koop bij een tuincentrum)

Een klein handje (biologisch) bloemenzaad van één- of tweejarige wilde planten

Emmer of bak

Lege eierdoos

Water

Stap 1: Meng de potgrond, het kleipoeder en het zaad in een bak.

Stap 2: Voeg steeds iets water toe tot je er bollen van kan kneden. Pas op dat je niet te veel water gebruikt, dan is het mengsel namelijk te nat om te kneden.

Stap 3: Draai nu bollen van het mengsel.

Stap 4: Om de zaadbommetjes te bewaren, kun je gebruik maken van een eierdoos. Laat de zaadbommetjes vervolgens een nacht drogen in de doos.

Stap 5: Gooi de zaadbommetjes op een kale plek in jouw tuin, zodat je er weer nieuw voedsel voor de bij kan groeien.