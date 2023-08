Hoe kies je de beste stoel in het vliegtuig voor een prettige reis? Vandaag • leestijd 6 minuten • 5262 keer bekeken • bewaren

Vliegen is voor veel reizigers meer een noodzakelijk kwaad dan een activiteit die in zichzelf als plezierig wordt ervaren. Maar met de juiste stoelkeuze maak je het jezelf een stuk gemakkelijker. Ga je voorin zitten, of juist achterin het toestel? Kun je het beste aan het raam zitten, of is een plek aan het gangpad beter? En is het verstandig om bij de nooduitgang te zitten? In dit artikel bespreken we een aantal voor- en nadelen en geven we wat tips waar je op kunt letten.

Dit artikel is uitdrukkelijk geen pleidooi om te pas en te onpas het vliegtuig te pakken, want dat vliegen de meest vervuilende manier van reizen is waarmee het klimaat aanzienlijk wordt belast, is onderhand wel bekend. Dit artikel is daarentegen ook niet bedoeld om moraliserend en met opgeheven vinger te benadrukken hoe slecht het allemaal is. Voor menig lezer zal immers gelden dat een vliegreis soms onvermijdelijk is. En of je wel of niet besluit te vliegen, is uiteindelijk een persoonlijke keuze.

Wie wel besluit te vliegen, weet dat het soms best een oncomfortabele bedoening kan zijn. Turbulentie, lange wachttijden, weinig beenruimte of een lage kwaliteit van nachtrust, het zijn zaken die veel reizigers bekend voor zullen komen. Daarom geven we in dit artikel een paar tips.

De tips zijn met name relevant voor middellange tot lange vluchten, want iedereen begrijpt dat een uurtje ongemak een stuk beter te verteren valt dan wanneer je een intercontinentale vlucht moet nemen waarbij je vele uren in het toestel zit.

Kun je beter voor in het toestel zitten of juist achterin?

Dit is voornamelijk een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar in het algemeen wordt aangenomen dat een stoel voorin te verkiezen valt boven een stoel achterin. In een gemiddeld vliegtuig zitten de First Class en de Business Class ook voorin het toestel, pas daarna volgt de Economy Class.

Een plek voorin biedt verschillende voordelen. Zo is het gebruikelijk dat eten en drinken tijdens je vlucht wordt uitgedeeld vanaf de voorzijde van het vliegtuig: de stewards en stewardessen beginnen voorin en eindigen achterin. Op die manier zijn reizigers die voorin het toestel zitten eerder aan de beurt en is de kans bovendien kleiner dat een bepaald artikel op is.

Ook is het voorin vaak iets rustiger, je bent verder verwijderd van de vliegtuigmotoren. Je kan bovendien sneller plaatsnemen én vaak is het zo dat je het toestel sneller kunt verlaten. Dat is met name iets om rekening mee te houden als je een aansluitende vlucht moet halen en je een korte overstap hebt: hoe eerder je het toestel uit bent, hoe sneller je naar de gate voor je aansluitende vlucht kunt. Scheelt wellicht stress en gedoe.

In het achterste gedeelte van het toestel wordt turbulentie over het algemeen als heftiger ervaren, dus dit is met name iets om rekening mee te houden als je daar gevoelig voor bent. Ook is het niet ongebruikelijk dat mensen in het achterste gedeelte vaak als laatste de gelegenheid krijgen om het toestel te verlaten, waardoor dit minder geschikte plaatsen zijn voor mensen met haast.

Daarnaast is het achterin vaak wat meer lawaaiig dan elders: geluid van de motoren gaat immers naar achteren.

Kies je een stoel aan het raam of juist aan het gangpad?

Ook dit is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Het één en ander is wellicht ook afhankelijk van het tijdstip. Als je 's avonds of 's nachts vliegt, ligt het voor de hand dat je probeert te slapen. Dan kan een stoel aan het raam de beste keuze zijn, want dan kun je tegen de wand leunen. En dat voordeel hebben je buren niet. Voor sommigen geldt dat het uitzicht ook een overweging is.

Een stoel aan het gangpad biedt daarentegen weer andere voordelen. Als je naar het toilet moet of als je gewoon even de benen wilt strekken op een lange vlucht, vermijd je ongemakkelijke scenario's waarin je je medepassagiers telkens moet vragen om opzij te gaan of op te staan. Vervelend, al helemaal als je 's nachts vliegt en je buren proberen te slapen.

Het is altijd goed om elk uur even te bewegen door een kort ommetje te maken, daarmee verklein je het risico op trombose. Als jij aan je bewegingsvrijheid hecht en je het liefste zo min mogelijk mensen tot last bent, dan is een zitplaats aan het gangpad wellicht een betere optie. Daar loop je overigens wel de kans dat andere reizigers of personeel tegen je aan stoot, maar je kunt zelf het beste inschatten of je dat problematisch vindt.

De middelste stoel is de minst geschikte keuze, zeker als je solo reist en je je buren niet kent. Daar is men het vrij unaniem wel over eens. Buren aan beide kanten, geen muur om tegen te leunen, iets minder bewegingsvrijheid, kortom: de minst ideale optie. Enige lichtpuntje is dat mensen met vliegangst het soms prettig vinden om passagiers aan beide kanten te hebben, dat maakt de reis minder stressvol. En de middelste stoel is ook geschikt voor kinderen die met hun ouders reizen.

Stoel bij de nooduitgang: wel of niet doen?

Aan boord van het toestel bevinden zich meerdere nooduitgangen, en bij deze nooduitgangen bevinden zich ook stoelen. Omdat het zaak is dat iedereen in geval van nood het toestel ook daadwerkelijk kan verlaten, komen deze zitplaatsen met een groot voordeel: aanzienlijk meer beenruimte. Om die reden zijn dit zeer gewilde zitplaatsen.

Maar dat is niet het enige. Sommige mensen mogen niet bij de nooduitgang zitten omdat het de bedoeling is dat degenen die daar zitten assistentie kunnen verlenen in het onwaarschijnlijke geval van een noodsituatie. Zo mogen er geen kinderen zitten, en dat geldt ook voor volwassenen met een baby. Door bij de nooduitgang te zitten, weet je in ieder geval dat je niet naast een huilende baby komt te zitten: een scenario waar weinig reizigers moeite mee zullen hebben, ook al kan de baby daar natuurlijk niks aan doen.

Toch kunnen er redenen zijn om juist niet voor deze stoelen te kiezen. Zo mag de handbagage bij de nooduitgang niet onder de stoel voor je worden geplaatst, want dit kan een makkelijke doorgang belemmeren en zelfs een gevaar opleveren als mensen in paniek weg moeten en over jouw tas struikelen.

Ook is het gemiddeld iets kouder bij de nooduitgang omdat er door de kieren een heel klein beetje lucht naar binnen sijpelt uit het luchtcirculatiesysteem. Een deel van de zuurstof in het vliegtuig komt van buiten: deze wordt via de motoren opgezogen en komt na compressie gefilterd in de cabine. En hoog in de lucht is het veel kouder, dus gevoelsmatig kan dat een flink verschil maken. Een warme trui is dan ook geen overbodige luxe.

Tot slot moet je ook bereid zijn om de verantwoordelijkheid te nemen in het geval van een noodgeval. Dat houdt in dat je extra goed oplet tijdens de instructies, dat je fysiek in staat bent om de noodzakelijke handelingen te verrichten en dat je niet in paniek raakt: niet iedereen vindt het prettig om deze verantwoordelijkheid te moeten dragen.

Andere zaken om rekening mee te houden

Een stoel waar een scheidingswand achter staat, is vaak niet de meest handige optie. Je kan de stoel in dat geval namelijk niet naar achter klappen voor een meer comfortabele zithouding, en je beschikbare ruimte is dus enigszins beperkt.

Een stoel vóór een scheidingswand is ook niet ideaal: je kunt in dat geval geen bagage voor je stallen. Met een beetje pech moet je je handbagage dan op een héél andere plek in het vliegtuig bewaren, en daardoor neemt de kans toe dat je vertraging oploopt tijdens het verlaten van het vliegtuig omdat je op andere mensen moet wachten.

Veel mensen raden ook af om in de buurt van het toilet of de keuken te zitten. Het is op deze plekken relatief druk en daardoor neemt de kans toe dat je last hebt van rumoer.

Je kunt jezelf verzekeren van een comfortabele zitplaats door First Class of Business Class te reizen, maar laten we realistisch zijn: voor veel mensen is dit budgettechnisch helemaal niet weggelegd. Een Frequent Flyer-achtig programma waarmee je bepaalde privileges geniet naarmate je meer vliegt, is om voor de hand liggende redenen – belasting van het milieu – ook niet per se het eerste advies waar wij aan denken.

Je kunt tijdens het boeken vaak stoelen kiezen, maar het nadeel is dat je daar in het boekingsproces in veel gevallen voor moet bijbetalen. Wat bij veel luchtvaartmaatschappijen wél kan, is online inchecken, meestal best ver van tevoren. Kijk bij jouw luchtvaartmaatschappij hoe ver van tevoren je online kunt inchecken en zorg ervoor dat je klaar zit zodra dat kan. Vaak kun je dan ook een stoel kiezen, maar dan zonder te betalen. Hoe eerder je erbij bent, hoe ruimer de keuze, en hoe groter de kans dat jij een fijne zitplek hebt.

Wat zijn jouw tips? Deel ze in de reacties!