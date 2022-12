theme-icon Lijf

Hoe je ondanks de inflatie tóch betaalbare gezonde keuzes kunt blijven maken

De inflatie maakt het voor menigeen steeds ingewikkelder om gezonde keuzes te blijven maken. Groenten en fruit worden steeds duurder, sportabonnementen zijn gestegen in prijs en er zijn andere zaken die voorrang krijgen, zoals bijvoorbeeld het betalen van de energierekening. Desondanks blijft het belangrijk om gezond te eten en te bewegen, zeker nu we in de winterperiode allemaal weer veel tijd binnen doorbrengen en vatbaarder zijn voor virussen. Wat kun je doen om toch verantwoorde keuzes te blijven maken? We zetten wat tips voor je op een rij.

Aardappels, groenten en een stukje vlees, vis of een vleesvervanger; een doorsnee gezonde maaltijd is een stuk duurder geworden, terwijl je voor twee diepvriespizza’s nog geen vijf euro kwijt bent.

Het is dan ook verleidelijk om tóch de goedkopere en ongezondere producten in je mandje te stoppen. Maar door dat structureel te doen, benadeel je op termijn je gezondheid. Om je op weg te helpen, hebben we hier een aantal tips voor je op een rij gezet die gezond leven betaalbaar houden, zelfs ten tijde van torenhoge inflatie.

Kook met seizoensproducten

Gezond eten wordt een stuk betaalbaarder op het moment dat je gebruikmaakt van seizoensproducten. De verschillende soorten groenten en fruit die bij het seizoen horen, hoeven niet geïmporteerd hoeven te worden. Daardoor zijn ze niet alleen duurzamer, maar ook een stuk goedkoper. Op de website van het Voedingscentrum kun je precies zien welke groenten en fruit bij welk seizoen horen.

Gebruik alternatieven voor verse groenten en fruit

Verse groenten en fruit zijn momenteel redelijk prijzig. Gelukkig kun je er ook voor kiezen om gebruik te maken van diepvriesgroenten en -fruit of groenten uit pot of blik; deze zijn omgerekend namelijk veel goedkoper. Kassa schreef eerder een artikel waarin we uitzochten of bevroren groenten en groenten uit blik net zo gezond zijn als verse groenten.

Over het algemeen is dat antwoord “ja”. Het enige waar je op moet letten, is dat er regelmatig zout en/of suiker aan geconserveerde groenten wordt toegevoegd. Als je erop let dat de geconserveerde groenten deze toevoegingen niet bevatten, zijn ze net zo gezond als verse groenten.

Met betrekking tot fruit geldt hetzelfde: bevroren fruit is net zo gezond als vers fruit en vaak een stuk goedkoper.

Koop in grote hoeveelheden in en vries in

Het kan ook lonen om verse groenten en fruit in te kopen wanneer deze in de aanbieding zijn, om ze vervolgens in te vriezen. Op deze website kun je precies zien welke groenten en fruit je in kunt vriezen en op welke manier je dat het beste kunt doen.

Aan het einde van de dag naar de supermarkt of markt

Door aan het einde van de dag pas naar de supermarkt of markt te gaan, kun je doorgaans profiteren van meer kortingen. Producten op de datum krijgen in de supermarkten een kortingssticker, en ook op de markt worden de overgebleven groenten en fruit tegen het einde van de dag in prijs verlaagd om te zorgen dat er zo min mogelijk verspild wordt.

Maak gebruik van Too Good To Go-boxen

Het zal bij veel mensen al bekend zijn, maar Too Good To Go is een perfecte manier om tegen een gereduceerde prijs een doos vol eten te bemachtigen. Het is een app die in het leven is geroepen om voedselverspilling tegen te gaan en tal van horecagelegenheden en supermarkten zijn bij het initiatief aangesloten.

Alles wat overblijft en weggegooid dreigt te worden, wordt in zo’n doos gestopt. Het is dus wel goed om er rekening mee te houden dat er weleens iets tussen kan zitten wat je niet lekker vindt. De dozen bevatten daarnaast niet enkel groenten en fruit, maar ook andere producten.

In de app kun je precies zien welke bedrijven er mee doen, hoeveel boxen er beschikbaar zijn, wat de waarde van de box is en wanneer je hem op kunt halen. Je kunt op de meeste plekken zelfs dieetwensen doorgeven.

De nieuwe dozen komen meestal een kwartier nadat de vorige zijn opgehaald online. Kun je de box bijvoorbeeld ophalen tot 19:00 uur? Dan komen de volgende dozen om 19:15 uur in de app te staan. Wees er snel bij, want ze zijn meestal snel uitverkocht.

Rechtstreeks bij de boer kopen

Woon je in de buurt van een boer? Het is een stuk goedkoper om je groenten en fruit rechtstreeks bij hem te kopen in plaats van bij de supermarkt. Vervoers- en verpakkingskosten hoeven dan namelijk niet doorberekend te worden in de prijs van de producten. Dat scheelt in de portemonnee. Daarnaast is het een stuk duurzamer én op deze manier belandt het geld meteen bij de boer.

Menu afstemmen op aanbiedingen

Het kan even wat tijd kosten om te ontdekken hoe je het beste gebruik kunt maken van de aanbiedingen, maar als je dit eenmaal doorhebt, kan het voordelig zijn om je weekmenu hierop aan te passen. Probeer zoveel mogelijk te koken met de gezonde producten uit de supermarkt die in de aanbieding zijn. Wat overblijft, kun je weer invriezen.

Het kan ook helpen om met deze producten in één keer avondeten voor een paar avonden te bereiden, zeker op het moment dat je alleen bent. Producten zijn namelijk vaak goedkoper als ze in grotere aantallen gekocht worden. Door in één keer voor meerdere dagen te koken, bespaar je op inkoop- én op energiekosten.

Thuis sporten

Een sportschoolabonnement of lidmaatschap bij een sportclub is niet voor iedereen te betalen. Bewegen is echter ontzettend goed voor je en helpt in deze periode ook nog eens tegen een winterdip.

Er zijn gelukkig genoeg alternatieven om toch in beweging te blijven. Zo zijn er op het internet tal van thuis workouts te vinden die je gratis kunt doen. Van tien minuten tot een uur; je kiest zelf hoe lang je bezig wilt zijn en welke spiergroep je wilt trainen.

Zijn die sportoefeningen niks voor jou? Er zijn ook genoeg dans workouts te vinden die toegankelijk én leuk zijn. Zo kun je in het comfort van je eigen woonkamer toch in beweging blijven.

Buiten sporten

Het is misschien niet iets waar je meteen aan denkt in de winter, maar als je je goed aankleedt kan het best: buiten sporten en/of bewegen. Naast dat kou positieve effecten op je gezondheid heeft, is het ook nog eens een goede manier om te zorgen dat je tijdens de donkere dagen toch naar buiten blijft gaan voor wat frisse lucht.

Goedkope manieren om buiten in beweging te blijven, zijn bijvoorbeeld wandelen, hardlopen of touwtjespringen. Daarnaast bevinden zich op veel plekken sporttoestellen waar je gratis gebruik van kunt maken. Sleur een vriend of vriendin mee naar buiten, trek een muts en handschoenen aan en ga ervoor! Door op het internet te zoeken op sporttoestellen buiten + de stad waar je woont, kun je vinden waar de sporttoestellen zich in jouw buurt bevinden.

Bron: Het Voedingscentrum/Nederlandse Vereniging van Diëtisten