Hoe hoog moet het waterpeil? Er is wat te kiezen tijdens de Waterschapsverkiezingen

15 maart mogen we weer naar de stembus. Niet alleen voor de Provinciale Statenverkiezingen, we mogen óók stemmen voor het waterschap. Of zoals in Munnekeburen stemmen voor Wetterskip Fryslân. En er is wat te kiezen. De ene partij wil het grondwaterpeil op hetzelfde niveau houden, de andere wil het juist omhoog. Wat zijn daarvan de gevolgen?