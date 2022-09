Hoe helpen mensen elkaar tijdens deze crisis? Vandaag • leestijd 3 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

Deze crisis is wel heel groot en vrijwel iedereen is het er over eens dat de overheid moet ingrijpen. Dat lijkt te gebeuren. Vorige week lekte uit dat het kabinet een stel steunmaatregelen voorbereid van ruim 15 miljard. Er kwam gelijk kritiek dat deze 15 miljard niet genoeg is, er moet een veelvoud komen. Bovendien treden de maatregelen pas vanaf 1 januari 2023 in werking, en dat is veel te laat. Want nu al zijn de problemen voor veel mensen te groot.

De kritiek is dan ook niet van de lucht, zeker omdat de overheid zelf goed heeft verdiend aan de crisis; alleen al aan extra aardgasbaten rond de 10 miljard. Daar komt dan nog de accijnzen op de brandstofprijzen bij en natuurlijk de belasting van 9% op voedsel. Het is wat populistisch gezegd, maar het geld klotst de overheid over de plinten. En tegelijkertijd ziet de toekomst er voor de gewone man en vrouw erg somber uit.

Goede initiatieven

Niet alleen Paul Moers en Marc Jansen hebben suggesties maar ook Sander de Kramer, een innovatieve ondernemer en journalist uit Rotterdam is te gast in de studio en praat over goede initiatieven die mensen aan het opzetten zijn. Hij ziet al te vaak dat mensen in financiële nood komen en dan niet meer in staat zijn er zelf uit te komen.

Wat hij merkt is dat steeds meer mensen in de problemen komen, en dan gaan stelen. Dat zijn geen winkeldieven, zij stelen om te eten. Toen Dirk, de baas van een lokale Jumbo, daar achter kwam, heeft hij iets bijzonders gedaan. In plaats van ze op te pakken en een hoge boete af te dwingen, biedt hij ze nu een baan aan. Op zijn beurt is Sander met de Honderd van Sander begonnen en koppelt 100 behoeftigen en 100 bedrijven aan elkaar en lost zo de problemen van werkloosheid en gebrek aan personeel op. Maar zelfs de eeuwige optimistische Sander is nu somber, want deze crisis is wel heel groot en vrijwel iedereen is het er over eens dat de overheid moet ingrijpen.

#IkRedHetNietMeer

Naar aanleiding van onze actie #IkRedHetNietMeer zien we op Twitter ook veel mensen die willen helpen. Een van de mensen is Appie Wijma die 4 jaar geleden in het Groningse Opende is begonnen met camping Polemonium. Dat is een camping voor mensen, die het financieel moeilijk hebben en helemaal gratis en voor niks vakantie kunnen vieren. In de volksmond wordt het ook wel de minima-camping genoemd.

Wijma; “Heel snel wordt natuurlijk gedacht dat mensen niet willen werken, maar hier kom je erachter dat het veel dieper ligt. Sommige mensen hebben gewoon echt dikke vette pech, die hadden alles goed voor elkaar en dan hoeft er maar dit te gebeuren en ze komen in de ellende en ze komen er ook niet mee uit.

Tussen wal en schip

Daarnaast zijn er mensen die proberen om er bovenop te krabbelen maar die hebben dan bijvoorbeeld fysieke of psychische dingen die ze tegenhouden. Die mensen vallen tussen wal en schip. Dat is vreselijk en dat wist ik enigszins maar ik wist niet dat het soms zo heftig is. Ik kan niet zeggen dat het me heel makkelijk afgaat als ik weer naar huis rijd.”

Hij vindt het tijd worden dat de rest van Nederland nu ook weet dat er zoveel mensen zijn die het niet meer redden; “Er zijn genoeg mensen die in armoede zitten alleen ze houden zich allemaal verborgen. Op deze camping houden ze het niet verborgen, hier laten de mensen zichzelf zien zoals ze zijn!”

