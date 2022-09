Hoe duur is het nu om te studeren? Gisteren • leestijd 3 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

Door de inflatie worden veel alledaagse zaken duurder. Dat geldt ook voor het collegegeld. Volgend collegejaar betalen studenten geen 2209 euro, maar 2314 euro per jaar. “Het is een last bovenop alle andere lasten,” zei Joep van Dijk, voorzitter van studentenbond SRVU tegen het Parool.

Alles wordt duurder. Dat lijkt wel het credo van de afgelopen paar jaar. Ook voor studenten is het geen makkelijke tijd geweest. Woonruimte is schaars en studenten betalen vaak de volle mep, veel studenten komen ondanks hun lage inkomen niet in aanmerking voor de energietoeslagen en het collegegeld gaat ook nog eens fors omhoog. Nu krijgen studenten vanaf september 2023 wel weer de basisbeurs, maar de precieze hoogte hiervan is nog onbekend. Volgens de koopkrachtplannen van het kabinet wordt hier nog een extra 250 miljoen euro uitgetrokken, maar het precieze bedrag per student is nog lastig vast te stellen. Dit is voor de studenten weliswaar een financiële meevaller, maar is in de context van de torenhoge huurprijzen en de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat.

Huurprijzen

Allereerst kijken we naar de huurprijzen. Eind 2020 was de gemiddelde huurprijs van een studentenkamer gestegen tot boven de 400 euro, zo blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Uit een steekproef onder ruim 5000 studenten bleek dat bijna acht op de tien studenten te veel huur betalen op grond van het woningwaarderingsstelsel. Gemiddeld betaalt een student 106,69 euro per maand te veel aan huur. Dit blijkt uit de jaarlijkse Check-je-kamer Rapportage van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

Energieprijzen

Wat voor de meeste huishoudens geldt, is ook van toepassing op studenten: de energieprijzen zijn ontzettend opgelopen. Omdat studenten over het algemeen veel tijd besteden aan hun studie, hebben ze doorgaans minder tijd om te werken en dus hebben ze een relatief laag inkomen. Het enige verschil tussen de studenten niet-studerende lage inkomen gezinnen is dat heel veel studenten geen energietoeslag krijgen.

De Miljoenennota komt de uitwonende studenten met een eigen energiecontract tegemoet met een energietoeslag. Volgens de LSVb is dat bitterzoet nieuws, omdat er op deze manier nog steeds een hoop studenten worden uitgesloten. “Bovendien kan met 35 miljoen een veel te kleine groep gecompenseerd worden: het gaat om circa zes procent van de uitwonende studenten”, schrijft de LSVb in een tweet.

Collegegeld

En dan nu ook het collegegeld dat verhoogd wordt. Volgens minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs is het een ‘technische maatregel’. Het bedrag gaat van 2209 naar 2314 euro per jaar, een verhoging van 105 euro dus. Met alle kosten bij elkaar meldt budgetinstituut Nibud dat studenten van ouders die samen 55.000 euro verdienen moeten blijven bijlenen of een flinke bijbaan moeten nemen om straks rond te komen.

Het bedrag dat kinderen krijgen met ouders die 1,5 keer modaal verdienen - bruto ongeveer 55.000 euro - is volgens het Nibud te laag. Deze ouders hebben volgens de onderzoekers niet de financiële ruimte om honderden euro’s bij te dragen aan de studie van hun kinderen.

Alle kosten op een rij

Het Nibud heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de kosten van studenten. Deze zijn als volgt:

Huur: 426 euro

Boodschappen: 173 euro

Studieboeken en -benodigdheden: 49 euro

Vervoer (naast de OV-kaart): 72 euro

Ontspanning, uitgaan en sport: 124 euro

Kleding en schoenen: 53 euro

Zorgverzekering: 115 euro

Telefoon: 19 euro

Maandelijkse kosten in euro’s: 1031

De inkomsten

De inkomsten als student (naast je bijbaan, zorgtoeslag, en mogelijk een huurtoeslag en ouderbijdrage) kun je halen uit studiefinanciering, die uit vier onderdelen bestaat:

Basisbeurs (vanaf september 2023, bedrag nog onbekend)

Studenten OV-chipkaart (gratis reizen)

Collegegeldkrediet (€90,33)

Aanvullende beurs (Afhankelijk van het inkomen van de ouders. Is een gift van maximaal €419 per maand)

Tel daarbij op dat het rentepercentage op je studieschuld misschien wijzigt van de huidige nul procent naar een hoger percentage, en er is alle reden om je financiën op orde te hebben.