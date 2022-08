Hoe bestrijd je bladluizen? Raadpleeg deze negen tips 02-08-2022 • leestijd 3 minuten • 7002 keer bekeken • bewaren

Welk beestje keert ieder jaar weer onuitgenodigd terug op je bloemen en planten? Dat is de bladluis. Met het warme weer beginnen de luizen aan een razendsnelle opmars. Hoe houd je die tegen? We hebben negen milieuvriendelijke tips voor je om bladluis te bestrijden.

Mei is de maand van de terugkeer van de bladluis in de tuin of op het balkon. In een paar dagen tijd kan een plant helemaal onder de luizen zitten. Ze zijn groen, zwart, wit, geel, rood en soms paars van kleur. De beestjes genieten van de sappen van de plant waarop ze zich hebben genesteld. Mieren zijn hun beste vrienden, omdat die meegenieten van de honingdauw die bladluizen uitscheiden. Planten lijden echt onder de luis. Ze kunnen verdrogen, besmet raken met virussen, groeiproblemen krijgen en zelfs afsterven. Tijd daarom voor negen tips om de bladluis aan te pakken.

Wees er vroeg bij

Controleer je planten en bloemen regelmatig op de aanwezigheid van bladluizen. Vergeet de onderkant van bladeren niet, daar zitten ze ook graag. In het beginstadium, als ze nog met weinigen zijn, kun je ze met de hand verwijderen en fijn drukken.

Water en zeepsop

Een probaat middel is water met wat afwasmiddel erin. Luizen houden niet van water en ook niet van zeep op een plant. Doe het water en het afwasmiddel in een plantenspuit en zet de straal op de bladluizen. Herhaal dit een paar keer over een paar dagen verspreid indien nodig. Vaak voegen mensen ook nog spiritus toe, maar dat is niet zo goed voor de insecten in de tuin.

Vervelende geurtjes toevoegen

Je kunt water dat je met de bloemspuit op de luizen richt ook van een vervelende geur voorzien. Eenmaal weggespoten zullen ze de geurende plant niet opnieuw aandoen vanwege de stank. Gebruik hiervoor een aftreksel van uien of knoflook. Als je de snippers ui of knoflook een paar dagen in het water hebt laten liggen, is het geschikt om in te zetten als bestrijdingsmiddel.

Tuinslang

Je kunt planten met luizen ook afspoelen met de tuinslang, uiteraard zonder al te harde straal. Anders beschadig je mogelijk bladeren of bloemen. Ook deze methode moet soms herhaald worden voor voldoende effectiviteit.

Onderdompelen

Een losse tuin- of kamerplant met luis kun je onderdompelen in water, waardoor de luizen loskomen van bladeren en stengels. Controleer wel even of de plantensoort bestand is tegen zo'n waterbad. Sommige planten kunnen slecht tegen te veel water.

Natuurlijke vijanden

Een natuurlijke vijand van de luis is het lieveheersbeestje. Larven en volwassen exemplaren kunnen duizenden luizen verorberen. Je kunt de lieveheersbeestjes of hun larfjes bij sommige tuincentra kopen, mochten ze niet in je tuin rondkruipen of -vliegen. Andere natuurlijke vijanden van bladluizen zijn de oorwurm en de sluipwesp.

Plant geurige planten

Je kunt op strategische plekken in de tuin of op het balkon sterk geurende planten plaatsen. Luizen zijn niet zo gek op bijvoorbeeld knoflookplant, lavendel bonenkruid en dille.

Knip aangetaste delen weg

Hebben de bladluizen al flink huisgehouden? Knip de bloemen, bloemknoppen of bladeren die zijn aangetast met luizen en al weg. Gooi de restanten, bijvoorbeeld verpakt in plastic of een krant, in de vuilnisbak, zodat de luizen geen comeback kunnen maken.

Neemolie

Neemolie is een natuurlijk pesticide die kan helpen met het bestrijden van schimmels, luizen, spint, trips, mijten en andere insecten op planten. Het helpt om het hormonale evenwicht van bepaalde insecten te verstoren, waardoor ze na enige tijd afsterven. Denk hierbij aan insecten als luizen, spint en mijten, maar ook aan schimmels. Neemolie werkt bovendien als een afweermiddel, waardoor je dit ook kunt gebruiken om besmetting te helpen voorkomen. Zo werkt het:

Mix 1 liter lauw water met 1 eetlepel neemolie en 1 eetlepel groene zeep in een sprayfles. Schud de fles goed.

Spray de bladeren (op en onder), stengels en wortels in met neemolie. Indien de plaag na ca. 1 week niet is bestreden, kun je de behandeling herhalen. De planten kunnen een beetje vettig aanvoelen nadat ze zijn besproeid, maar dit verdwijnt na verloop van tijd.

Gebruik je deze olie preventief? Dan hoef je de planten slechts eens in de twee weken te besproeien.

Let op: besproei jouw planten nooit wanneer deze in zonlicht staan.

