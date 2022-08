Hittenieuws: AH schrapt bezorging | RIVM waarschuwt voor smog | PostNL in de avond op pad 19-07-2022 • leestijd 2 minuten • 691 keer bekeken • bewaren

Vandaag wordt een héél warme dag. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd omdat er in het midden en zuiden van het land een maximumtemperatuur van tussen de 38 en 39 graden wordt verwacht. In het noorden zijn temperaturen van 32 tot 36 graden mogelijk. In de avond na 21.00 uur geldt weer code geel.

Code oranje wordt afgegeven omdat er in de namiddag en vroege avond een grote kans is op smog. De luchtkwaliteit zal dan zeer slecht zijn. Verschillende bedrijven nemen daarom maatregelen. Benieuwd of er voor jou wat veranderd vanwege de hitte? Wij houden hieronder een lijst up to date.

PostNL verruimt bezorgtijden voor postbezorgers

Bezorgers van PostNL ook tot 21:00 uur ’s avonds bezorgen. Normaal duurt een werkdag van postbezorgers tot 18:00 uur, maar deze wordt vanwege de hitte verruimd. Het is nu mogelijk om bij voorbeeld eerst in de ochtend en later in de avond te bezorgen.

Thuisbezorgd medewerkers krijgen meer pauzes

Thuisbezorgd bezorgers krijgen straks meer pauzes om bijvoorbeeld te hydrateren. Ze houden nauwlettend in de gaten of of het verantwoord is om te blijven bezorgen. Bezorgers van Uber en Deliveroo worden geadviseerd veel water te drinken.

Wijzigingen bij GGD test/vaccinatielocaties

In een aantal regio’s hebben GGD’en besloten om coronateststraten en vaccinatielocaties te sluiten of zijn er aangepaste openingstijden. Check voor jezelf of jouw GGD locatie open is, voordat je onnodig in de hitte moet wachten.

Smog: vermijd zware inspanning

Het RIVM heeft voor vanmiddag een smogalarm voor heel Nederland afgegeven vanwege de zeer slechte luchtkwaliteit. Het instituut houdt er rekening mee dat iedereen last kan krijgen van de luchtverontreiniging. Mensen met luchtwegklachten krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanning te vermijden.

"Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is."

Geen boodschappenbezorging AH in de middag

Albert Heijn stopt na 14.00 uur met het bezorgen van boodschappen. Klanten die boodschappen bezorgd zouden krijgen, zijn per mail op de hoogte gesteld. Albert Heijn vind het niet verantwoord om hun personeel tijdens de hoge temperaturen op pad te sturen. Concurrent Jumbo heeft aangegeven nog wel te bezorgen.

Kinderopvangcentra

Diverse kinderopvangcentra zijn (in de middag) gesloten. Het kan daar volgens de betreffende organisaties te warm worden.

Afgelaste evenementen

Een aantal evenementen worden vanwege de hoge temperaturen van vandaag afgelast. Zo gaat de eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse niet door. Ook zijn de kaasmarkt in Alkmaar en een paardenrace in Stompwijk geschrapt.

Vakbond FNV: problemen door hitte op het werk

Vakbond FNV heeft al tientallen meldingen gekregen over werknemers die door de hitte in problemen komen op de werkvloer. Zo zijn er bijvoorbeeld kapotte airco's of mensen die geen pauze mogen houden. De meldingen komen onder meer uit de metaalsector, de horeca, handel en de bouw. De bond verwacht dat het aantal meldingen zal oplopen.

In de horeca zijn keukens bijvoorbeeld te heet, in de handel gaat het om distributiecentra waar het misgaat, vertelt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Zo is er een distributiecentrum waar al twee keer een ambulance voor de deur heeft gestaan voor medewerkers."