Het tekenseizoen is weer begonnen! Dit is hoe je anderen en huisdieren veilig houdt theme-icon Natuur • 04-05-2023 • leestijd 4 minuten • 3667 keer bekeken • bewaren

Het wordt weer warmer en dan gaan we natuurlijk steeds vaker naar buiten. Een opfriscursus over wat je wel en niet moet doen is dan ook erg handig. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor gezinsleden en huisdieren!

Allereerst is het goed om te weten dat teken niet seizoensgebonden zijn. Zodra de temperatuur boven de 7°C komt, kunnen teken actief worden. Maar omdat we in de lente en de zomer meer buiten zijn, al dan niet in korte broeken, is de kans op een tekenbeet tussen april en september het grootst.

Voorkomen

Het voorkomen van een tekenbeet is beter dan genezen. Daarom zijn er wat simpele maatregelen die je kan treffen om de kans op een beet zo klein mogelijk te houden.

Omstandigheden

Allereerst is het goed om te realiseren wanneer je een gebied in gaat waar de aanwezigheid van teken groot is, zoals hoog gras met veel schaduw. Bereid je dus goed voor wanneer je een lange wandeling door een bos gaat maken bijvoorbeeld.

Kleding

Een praktische tip is om je voor te bereiden qua kleding. Teken zijn makkelijker te spotten op lichtgekleurde kleding. Stop vervolgens je shirt in je broek en je broek in je sokken. Als extra maatregel kun je een insectwerend middel op de rand van je sokken en je broek spuiten. Zo ontmoedig je het beestje al helemaal om zich ergens aan vast te klampen.

Een teek herkennen

Als hij nog niet vastzit en zich nog niet heeft volgezogen, ziet een teek eruit als een piepklein spinnetje. Zo even lospulken is geen optie. De plek kan gaan jeuken. Weet je niet zeker of het een teek is en geen moedervlek? Gebruik eventueel een leesbril of vergrootglas.

Genezen

Ondanks alle mogelijke maatregelen die je kan treffen kan het kleine insectje alsnog een plek vinden waar hij zich kan ingraven. Het is daarom altijd handig om je lijf goed te controleren op teken. Teken kunnen zich overal op je lichaam vastzetten, maar geven de voorkeur aan warme, vochtige plekken. Dus bijvoorbeeld in je oksel, lies, knieholte, onder het randje van je onderbroek, achter je oren of rond de haargrens in je nek. Controleer die plekjes dus als eerste.

Verwijderen

Voor het moment dat je een teek hebt gespot op je lichaam heeft het Rode Kruis een handig stappenplan geformuleerd voor wat je moet doen:

Verwijder een teek zo snel mogelijk uit de huid met een pincet of tekenverwijderaar.

Gebruik bij het verwijderen van een teek bij voorkeur een puntig pincet zonder ribbels. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid en voorkom dat je hem leegknijpt. Trek de teek in een rechte beweging uit de huid. In de video zie je hoe je dat doet.

Gebruik je een tekenverwijderaar, zoals een tekentang of tekenkaart? Volg dan de gebruiksaanwijzing.

Schrijf de datum van de beet op of neem een foto van de plek.

Neem in de volgende gevallen contact op met de huisarts: Bij jeuk over het hele lichaam Als het niet lukt om een teek te verwijderen Als een teek waarschijnlijk al 24 uur op de huid heeft vastgezeten Als in de buurt van een tekenbeet binnen enkele dagen tot drie maanden een rode, gelige of blauwrode vlek of ring ontstaat die binnen enkele dagen groter wordt Als binnen drie maanden na een tekenbeet een grieperig gevoel met koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid ontstaat Bij dubbel zien of een scheef gezicht Bij pijn, tintelingen of minder kracht in arm of been Bij huid-, hart- of gewrichtsklachten



Feiten en fabels over het verwijderen

Of je een teek draaiend moet verwijderen uit de huid hangt af van het instrument dat je gebruikt voor het verwijderen van de teek. Dit kan zowel draaien of trekken zijn. Goed om altijd de instructies van desbetreffende tekentang te volgen. Het verwijderen van de teek met een spits pincet is het beste. De teek wordt zo dicht mogelijk op de huid beetgepakt en rechtop met een rustig trekkende beweging verwijderd.

Hoe sneller hoe beter

Teken kunnen de ziekte van Lyme overdragen als ze besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi. Wanneer de teek zich volzuigt met bloed, kunnen deze bacteriën via het speeksel van de teek in het lichaam terechtkomen. De teek draagt de bacterie niet meteen over na het vastbijten. Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting.

Zorg goed voor je huisdier

Ook honden en katten kunnen teken aantrekken. Daarvoor zijn een aantal handige producten op de markt gebracht zoals tekenhalsbanden en speciale tekenverwijderaars. Het is dan ook slim om deze aan te schaffen en je hond of kat regelmatig te controleren op teken. Want juist onze geliefde viervoeters trekken extra veel teken aan omdat ze lager bij het gras zitten.