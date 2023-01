Het NK stofzuigen Gisteren • leestijd 4 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

Stofzuigen. Voor de één de meest rustgevende huishoudklus, voor de ander de taak waar je de grootste hekel aan hebt. Of je nou het type bent dat van kamer tot kamer danst met het apparaat in handen of de moderne bezem liever niet uit de kast trekt: de stofzuiger speelt een rol in ieders leven. Dus welk type maakt jouw poetsbeurt nog aangenamer? We zoeken het op wel heel sportieve wijze voor je uit. Welkom op het… NK Stofzuigen.

Wie gaan het sportieve NK aan? We nodigen vier topsporters uit om hun schoonmaakkunsten met de wereld te delen én vooral onze stofzuiger-selectie aan de ultieme test te onderwerpen. Zo testen ze een traditionele stofzuiger mét zak en een versie zonder zak. Ook nemen een steelstofzuiger met verlengsnoer en eentje zonder deel aan de competitie. En de robotstofzuiger? Die heeft geen sportieve begeleiding nodig, want die stuurt zichzelf natuurlijk aan. Maak kennis met de vijf stofzuigers:

Wedstrijdonderdelen

Uit welke drie onderdelen dit bijzondere NK bestaat? Allereerst wordt de wendbaarheid van de stofzuigers vergeleken in de ballenbak, waar allerlei kleine balletjes aangedreven door lucht rondvliegen. Welke stofzuiger kan eenvoudig het meeste rondvliegende ballen in zijn reservoir of zak zuigen?

Daarnaast vindt er een teamrace plaats op het woonkamer-parcours, waarbij het koekjeskruimelpad moet worden gevolgd. De steelstofzuigers nemen het in dit onderdeel op tegen de traditionele stofzuigers. Welk van deze typen laat de woonkamer het meest schoon achter, zónder daarbij de champagne- en blokkentoren en kamerplanten om te stoten.

Ook is er een speciale estafette-baan in het leven geroepen, waarop vuil als potgrond, confetti, kattengrind en haar is uitgestort. En helemaal aan het eind van de baan ligt tussen de kruimels paprikachips een puzzelstukje verstopt. De tijd van de deelnemers wordt pas op stop gezet als ze deze uit de stofzuigerzak of -reservoir weten te vissen en weer terug in de puzzel leggen.

Onze sporters

Welke sporters hun stofzuigtalent laten zien op onze estafette-baan, ballenbak en parcours? Dat zijn Danaïd Prinsen, Jeffrey Wammes, Nout Wardenburg en Ramsey Angela.

Danaïd is in haar 25 jaar al nationaal kampioen en indoorkampioen geworden op de 800 meter sprint. Haar droom? Olympisch kampioen worden op datzelfde onderdeel. Naast dat ze veel op de sprintbaan te vinden is, zie je haar ook vaak met een stofzuiger in de hand. “Stofzuigen is één van de leukere klusjes op het werk, lekker rustgevend.” Op wat voor muziek ze dan het liefst schoonmaakt? Op van die typische meezingers

Wie het tegen haar opneemt? Oud-Olympisch turner Jeffrey Wammes. Hij brak op 17-jarige leeftijd internationaal door en wist voor het eerst in de geschiedenis voor Nederland twee gouden medailles op de onderdelen vloer en sprong tijdens wereldbekerwedstrijden te behalen. Tegenwoordig heeft de 35-jarige een B&B. “Daardoor weet ik wel wat schoonmaken is.” En als hij dat doet, luistert hij vaak naar old skool R&B-muziek.

Nout Wardenburg en Ramsey Angela wedijveren als ploeggenoten wel vaker met elkaar. Ditmaal niet op de 400 meter, maar op het NK Stofzuigen. Beiden maken deel uit van het mannenteam op de 4 x 400 meter estafette, dat op de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokyo nog zilver wist te behalen.

De 22-jarige Ramsey is niet alleen op de 400 meter en de 400 meter horden een perfectionist. “Volgens mijn vrienden is mijn huis altijd spik en span in orde.” Schoonmaken doet hij swingend op afrobeats en dancehall-muziek. Nout van 25 heeft thuis een kat en stofzuigt daarom van alle sporters het minst graag. Maar hij compenseert dat met zijn strategische vermogen. Chips pletten en confetti afvuren op de stofzuigbaan van een ander: hij doet alles om maar te winnen. Maar wint hij ook met zijn steelstofzuiger zonder snoer?

Podiumplaatsen

De robotstofzuiger haalt door alle obstakels op de vloer zelfs het einde van het NK niet en is daardoor gediskwalificeerd.

En helaas voor Nout en Danaïd eindigen zij met hun steelstofzuigers onderaan op het podium van dit NK. Hun stofzuigers waren het langzaamst op de estafette: Nout had 11 minuten en 15 seconden nodig. Danaïd net iets minder: zij wist de puzzel in 10:05 te dichten. Daarnaast wisten ze het minste aantal ballen op te vangen in de ballenbak en verliep het niet al te soepel op het parcours. Ze delen daarom de derde plek.