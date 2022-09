Het nieuwe radio luisteren: maakt DAB+ de ‘ouderwetse’ FM overbodig? Vandaag • leestijd 3 minuten • 1531 keer bekeken • bewaren

"De strippenkaart werd de ov-chipkaart. De videotheek werd streaming... En FM wordt DAB+." Commercials met deze boodschap worden al een tijdje op de radioluisteraar afgevuurd. Wordt het inderdaad tijd om FM-radio vaarwel te zeggen? Of loopt het zo’n vaart niet en kun je nog wel even wachten met de overstap naar digitale radio via DAB?

“Ben jij al om?" Radiospotjes met deze uitdagende vraag komen op gezette tijden voorbij. De afzender van deze DAB+-promotie is Digital Radio NL. Een samenwerkingsverband van onder meer negen commerciële radiozenders, de NPO en het ministerie van Economische Zaken (EZ). “We zien dat digitale radio in opkomst is. En DAB is in de toekomst de standaard daarvoor”, verklaart een woordvoerder van het ministerie het waarom van de campagnes.

Overgang van analoog naar digitaal

De luisteraar wordt gevraagd of hij/zij als “om” is, alsof er sprake is van een noodzakelijke switch. Maar van zachte dwang richting DAB is volgens de woordvoerder van EZ geen sprake. “We zijn in de overgang van AM- en FM-radio naar digitale radio via de ether. Dat willen we duidelijk maken.”

“Zo'n verandering is in het verleden ook gebeurd met televisie. Vroeger had je een antenne op je dak. Nu kijk je digitaal via je een kastje onder je tv en kun je tientallen zenders ontvangen."

Wat is het verschil tussen FM en DAB?

Wat is DAB? En wat zijn de voordelen en nadelen ten opzichte van de ouderwetse FM-radio?

FM-radio

Met FM-radio is iedereen wel vertrouwd. De radio-ontvangst via de antenne bestaat al vele decennia. Het analoge signaal wordt via radiogolven door de ether verstuurd. Met een antenneradio vang je het op en kun je naar muziek en gesproken woord luisteren in hoge kwaliteit.

DAB-radio

Digital Audio Broadcasting (kortweg DAB) is in de jaren '80 ontwikkeld. De 'plus' volgde later toen de techniek werd doorontwikkeld. DAB+ is radio die net als FM via de ether gaat, maar dan in digitale vorm.

Voordelen en een nadeel

Een voordeel van digitale radio is dat je geen ruis hoort. Een FM-zender kan hinderlijk kraken en ruisen als de antenne het signaal niet goed oppikt. Bij DAB+ heb je dat niet. Ook kan er bij digitale radio makkelijke tekstuele info worden meegezonden door de radiozender, die de luisteraar op bijvoorbeeld het schermpje van de autoradio kan aflezen.

Met de digitale radio van DAB+ heb je geen last van ruis. Maar daar kan zich wel een ander probleem mee voordoen: als je op een plek slecht bereik hebt, valt het geluid in compleet weg. In sommige appartementen of woningen zijn verstorende elementen aanwezig, zoals staalconstructies, die de ontvangst negatief beïnvloeden.

DAB+ alleen te ontvangen met speciale radio

Als je de radio aanzet, kun je niet zomaar zenders ontvangen in DAB-kwaliteit. Je hebt er een speciale radio voor nodig die het digitale signaal uit de ether oppikt. Veruit de meeste nieuwe auto’s bieden al autoradio’s met een ingebouwde ontvanger voor digitale radiozenders. Thuis heb je ook een radio nodig die het DAB+-signaal kan ontvangen. Maar naar de winkel hollen om er een te kopen, is niet nodig, verzekert de woordvoerder van EZ. “Er wordt nog volop uitgezonden via FM. We hadden eerder het beeld dat de transitie naar DAB sneller zou gaan. In landen als Noorwegen is digitale radio al standaard geworden. Zover zijn we in Nederland nog lang niet.”

Einde FM nog niet in zicht

Of en wanneer het analoge FM stopt, ten faveure van het digitale DAB is niet bekend. “Daar hebben we nog geen termijn voor vastgesteld”, verklaart de woordvoerder van Economische Zaken. ”Luisteraars hebben nog voldoende animo en hetzelfde geldt voor radiozenders. Die hebben nog steeds interesse om via FM uit te zenden. Voor het einde van FM in de Nederlandse ether is geen einddatum te noemen.”

Digitaal luisteren? Er zijn meer opties

De meeste radiostations zijn niet alleen via de ether (AM/FM of DAB+) te beluisteren, maar ook via internet. Wil je kiezen voor een digitale luisterervaring, maar niet voor DAB+? Dan kun je online eindeloos veel radiostations vinden, uit Nederland maar ook ver daarbuiten. Te beluisteren via je pc, laptop of smartphone. Daarnaast bieden providers als Ziggo, Tele 2, T-Mobile en KPN ook digitale radio aan, aan klanten die een digitaal tv-abonnement afsluiten.

