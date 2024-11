Het Kassa-forum Vraag & Beantwoord is vernieuwd! Vandaag • leestijd 3 minuten • 547 keer bekeken • bewaren

Vraag & Beantwoord is vernieuwd! De techniek die het forum mogelijk maakt, is onder handen genomen. Vind jij een vraag interessant? Dan kun je die vanaf nu volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle antwoorden die binnenkomen. Verder is de leesbaarheid verhoogd dankzij een grotere letter. Het belangrijkste is hetzelfde gebleven: consumenten helpen elkaar op het Kassa-forum.

In het najaar van 2003 zag Kassa’s Vraag & Beantwoord het levenslicht. Sinds die tijd zijn er liefst 134.000 vragen gesteld door consumenten. Daarop zijn ruim 1 miljoen antwoorden binnengekomen. In de loop der tijd hebben ruim 224.000 mensen meegedaan op Vraag & Beantwoord, door een vraag te posten of een antwoord te geven. We kunnen dus spreken van een echte Kassa-community.

Dit jaar is achter de schermen hard gewerkt om de techniek waarop het forum draait te vernieuwen, zodat we er weer even tegenaan kunnen. Het uiterlijk en de werking is in hoofdzaak hetzelfde gebleven, maar een paar zaken zijn anders. We zetten ze kort op een rij.

Wat is er anders op Vraag & Beantwoord?

- Op veler verzoek: vind je een vraag interessant? Dan kun je die vanaf nu volgen, zodat je weet welke antwoorden er binnenkomen. Klik daarvoor op de button 'Volgen' onderaan de vraag. Vind je een vraag niet interessant meer? Onderaan de vraag kun je eenvoudig weer ‘ontvolgen’.

- De gebruikte letter is een slag groter geworden, voor een betere leesbaarheid op de telefoon of desktop-pc.

- De reacties worden op een nieuwe manier getoond. Je hoeft niet meer op een antwoord te klikken om de reacties die eronder staan te lezen. De reacties onder antwoorden zijn meteen zichtbaar. Ingaan op iemands antwoord wordt zo ook laagdrempeliger.

- Je beheert zelf welke vragen en categorieën je volgt. Ga daarvoor naar je eigen profielpagina en vink de vragen en/of categorieën aan waar jij in geïnteresseerd bent.

- Het menu om vragen te filteren is gemoderniseerd, zodat je op desktop en op je telefoon makkelijker kan filteren op beantwoorde, onbeantwoorde of laatst beantwoorde vragen in categorieën die jij interessant vindt. Vergeet niet om de button Toepassen te klikken, als je een filter toepast.

- Naast je profielpagina is er nu ook de Mijn bijdragen-pagina. Hier zie je alle vragen, antwoorden en reacties die je op Vraag & Beantwoord hebt geplaatst. Ook zie je hier welke likes je hebt ontvangen. Heb je ook elders op een website van Bnnvara.nl gereageerd, bijvoorbeeld op Joop of Vroege Vogels? Dan vind je die reactie ook onder Mijn bijdragen.

- Er is hard gewerkt om de algehele gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Het geheel is nu toegankelijker, compacter en leesbaarder. Ook is de inlog onder handen genomen: een gebruiker blijft desgewenst langer ingelogd.

Heb je een vraag als consument?

Heb je een prangende vraag als consument? Doe mee op het forum en stel hier je vraag op Vraag & Beantwoord.

Feedback? Laat het ons weten

Omdat alles volledig nieuw is gebouwd, kan er het één en ander minder goed of soepel gaan dan bedoeld. Heb je een op- of aanmerking of een vraag? Stuur gerust een mailtje naar kassa-online@bnnvara.nl.

Meepraten op het forum zelf? Dat kan ook in dit speciale topic.

En, aan de rechterkant van de website zie je het woordje Feedback. Als je daarop klikt, kun je jouw mening over het vernieuwde forum ook met ons delen!