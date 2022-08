Het betaald ouderschapsverlof is eindelijk gearriveerd in Nederland

5 aug. 2022 - 11:42

Ik ben ook blij dat die regeling er nu is, want mijn zoon wordt deze maand voor het eerst papa. Maar of alle werkgevers blij zijn met deze regeling? Ik denk het niet, stel je hebt een klein bedrijf met technisch gespecialiseerde werknemers, die niet zomaar te vervangen zijn en wat als die werknemers om en om een paar kinderen krijgen in korte tijd en er dan maandenlang niet zijn? Dan kan je je bedrijf wel opdoeken, want niet elke werknemer is 1 op 1 vervangbaar door een uitzendkracht.