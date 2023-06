“Help honger de wereld uit, ga uit eten" • 05-02-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dit is kort door de bocht het idee achter de Extraordinary ones. Sinds deze week betalen klanten in 50 Maastrichtse restaurants 20 eurocent extra voor en maaltijd. Die 20 cent is voldoende om in ontwikkelingslanden een kind een dag te voeden. De bedoeling is dat het idee groots wordt opgepakt door zoveel mogelijk restaurants in Nederland om zo een bijdrage te leveren aan het honger probleem in de wereld. Verslaggever Jan Peels was in Maastricht om te horen wat de eerste ervaringen zijn...