Helft gemeenten is wachten beu en maakt zelf lachgasverbod

Terwijl Den Haag nog niet weet wat het moet met de aanpak van lachgasgebruik, heeft de helft van de gemeenten op eigen houtje een verbod ingevoerd. Dat meldt de NOS.

Van de 352 gemeenten hebben er 184 een verbod ingevoerd. Ze maken daarbij gebruik van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op welke manier het gebruik verboden is, verschilt per gemeente.

Het grooste deel van die gemeentes (106) verbiedt lachgasgebruik volledig binnen een aantal plekken in de omgeving. De rest van de wijken geldt er pas een verbod als er sprake is van overlast. 67 gemeentes houden het bij die laatste variant.

Slagroompatronen waar je high van wordt

Lachgaspatronen zijn makkelijk te verkrijgen. Ze worden gemaakt om slagroom uit een cilinder te spuiten. Ook tandartsen maken bij het verdoven van patiënten gebruik van het middel.

Maar lachgas kan ook worden gebruikt als recreatieve drug, door er een ballon mee te vullen en het vervolgens te inhaleren. Met name onder jongeren is het gebruik al jaren populair. In 2016 berichtte Kassa er voor het eerst over.

Landelijk verbod

Lachgas kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Niet allen tast overmatig gebruik het zenuwstelsel aan, ook loop je een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Eerder op de vrijdag hamderde cardioloog Erik Riezebos in het Parool op een landelijk verbod op het recreatieve gebruik van lachgas. "Het lijkt wachten op de eerste dode", zegt Riezebos tegen de krant.

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid kondigde in december 2019 al aan dat er een verbod zou komen. Het verbod zou oorspronkelijk op 1 januari 2021 ingaan, maar dat ging niet door omdat dat later praktisch onuitvoerbaar bleek. Lachgas valt onder de Warenwet. Juridisch gezien is het geen geneesmiddel of drug.

