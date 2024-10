Heb je thuis last van traag internet? Zo kun je dat oplossen! Vandaag • leestijd 4 minuten • 4983 keer bekeken • bewaren

Heb je thuis last van langzaam internet? Je kunt een aantal dingen doen om de optimale snelheid uit je netwerk te halen! Lukt het je ook met behulp van de meest gangbare tips niet om de problemen zelf op te lossen? Misschien ontvang je dan niet de snelheid die jouw provider belooft. In dat geval is het goed als je weet wat jouw rechten zijn. Dit kun je doen als de snelheid van jouw internet lager uitvalt dan beloofd.

Is je internet thuis erg traag? Weet welke internetsnelheid jou is beloofd! Ga het contract en/of de bevestigingsbrieven na. In het contract hoort te staan welke snelheid jouw provider minimaal moet leveren.

Goed om te weten: De provider werkt in het geval van internetabonnementen met zowel een minimale snelheid als een maximale snelheid. Als je op het contract niet kunt vinden wat de minimale internetsnelheid is die de provider voor jouw abonnementsvorm hoort te leveren, kijk je op de website van de provider. De snelheden kunnen namelijk per type abonnement verschillen. Het internet bij jou thuis moet in elk geval altijd de minimale snelheid halen.

Test de snelheid van jouw internet

Betaal je meer voor extra snel internet? Dan wil je natuurlijk zeker weten of je de snelheid ontvangt waar je recht op hebt!

Om te controleren welke snelheid je ontvangt, is het nuttig om online een snelheidstest uit te voeren. Vaak vind je die op de website van de provider zelf. Of raadpleeg een vergelijkbare website daarvoor zoals deze: internetten.speedtestcustom.com.

Meet de snelheid op meerdere momenten

Als je vermoedt dat je te weinig internet in huis krijgt, test je een week lang op verschillende tijden de internetsnelheid. Noteer na ieder testmoment de datum, het tijdstip en de testresultaten. Vergelijk vervolgens de gemiddelde snelheid. Als het gemiddelde van alle tests lager is dan 70% van de beloofde snelheid, neem dan contact op met je provider.

Versterkers voor je wifi

Misschien heb je nog wifi-versterkers liggen? Gaan deze ook met de tijd mee? Onbedoeld kunnen versterkers het wifi-signaal en de snelheid alleen maar trager maken. Zeker de ‘goedkopere’ opties versturen vaak een zwakker signaal dan dat ze ontvangen.

Daarnaast vragen ze veel van je router waardoor deze nog harder moet werken om alle apparaten in huis verbonden te houden. Is je wifi-versterker zes jaar of ouder? Dan kun je ervan uitgaan dat deze verouderd is en niet meer mee kan met de nieuwste wifi-standaard.

Overweeg je om toch een extra versterker in huis te plaatsen? Let dan goed op de ‘overdrachtssnelheid’. Zorg dat de versterker minimaal de snelheid aankan die jouw aanbieder belooft. Als je versterker een lagere snelheid doorgeeft dan deze ontvangt, zul je nog steeds traag internet ervaren op je apparaten.

Een alternatief is om te kijken naar een Mesh-netwerk. Bij de meeste providers kun je speciale ‘pods’ in huis halen die het bereik van je netwerk kunnen verbreden. In een Mesh-netwerk zijn meerdere routers aan elkaar gekoppeld. Deze vormen samen een netwerk. Als je rondloopt door het huis pakt je telefoon vanzelf de router waar op dat moment de beste verbinding mee is. Zo kun je de snelheid en stabiliteit van je verbinding op meer plekken in huis vergroten. Helaas is dit wel een van de duurdere opties.

Checklist om meer internetsnelheid uit je netwerk te halen De meeste problemen kun je met een paar simpele tips verhelpen. Er kunnen meerdere redenen zijn waardoor het internet thuis traag is. De meeste problemen met het internet kun je met een paar simpele tips verhelpen. Om te zorgen dat je alles uit je netwerk haalt, kun je het volgende nagaan.



Staat je router in de meterkast? Mogelijk wordt het bereik beperkt doordat het signaal niet (goed) door de dikke muren komt. Probeer daarom je router zo vrij mogelijk te houden van obstakels zoals muren en deuren.



Ook oude apparaten kunnen invloed hebben op de snelheid. Er zijn namelijk verschillende versies van wifi, oftewel ‘standaarden’. Een router kan het makkelijkst verbinden met apparaten die dezelfde/ nieuwste wifi-standaard ondersteunen. Veel oudere apparaten maken gebruik van een oudere standaard. Als je router vervolgens een apparaat vindt die gebruik maakt van een oudere wifi-standaard, past hij zich aan naar de snelheid van dit (tragere) apparaat. En dat kan een negatieve invloed hebben op de snelheid van jouw internet.



Wil je meer uit je netwerk halen? Met deze checklist kun je het internet verbeteren:



- Staat je router vrij van muren en deuren?

- Zet verouderde apparaten uit die een lagere internetversie gebruiken

- Controleer of je router een software update nodig heeft.

- Ontvang je de minimale snelheid die je provider belooft?

- Overweeg om je wifi netwerk uit te breiden met Mesh-apparaten (deze optie is duurder)

Nog steeds niet de beloofde internetsnelheid?

Blijf je last houden van internet dat trager is dan waar je recht op hebt? Neem dan contact op met de klantenservice van je internetprovider en probeer samen tot een oplossing te komen. Vermeld welke stappen je zelf al ondernomen hebt en dat je op verschillende tijden en dagen de internetsnelheid hebt gemeten met een online test. Daardoor heb je het vermoeden dat de internetsnelheid lager is dan afgesproken.

Kom je er niet uit met de klantenservice? Schrijf dan een klachtenmail of -brief naar je aanbieder zodat alles zwart-op-wit staat. Vraag ook of de provider binnen een redelijke termijn wil antwoorden. Ga daarbij uit van twee tot drie weken.

Schrijf ook welke vervolgstappen je wilt nemen. Je kunt de geschillencommissie inschakelen of een melding maken bij de ACM, de toezichthouder voor telecom. Op de website van ACM vind je verschillende voorbeeldbrieven zoals deze: Laatste kans om probleem op te lossen met levering internet, tv of telefoon.

Een geschillencommissie kan helpen met het behandelen van jouw klachten. Zij gaan in gesprek met de aanbieder en zoeken uit of je recht hebt op compensatie. Als je klacht gegrond is, kunnen zij je helpen bij een eventuele gang naar de rechter of een uitspraak doen. Voordat je een geschillencommissie inschakelt moet je van tevoren wel een melding hebben gedaan bij de aanbieder.