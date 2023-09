Heb je een hotel geboekt via Booking.com? Let dan op deze phishingscam!

27 sep. 2023 - 17:33

Ik ben slachtoffer van de hack. Ik heb dit gemeld, maar hoor niets van Booking.com. Ik heb een bedrag van € 3.700 over gemaakt voor een hotel in Parijs ten tijde van de Olympische Spelen 2024. ik heb Booking.com gevaagd of de verhuurder te vertrouwen is en een bevestiging per mail ontvangen dat alle verhuurders worden gecontroleerd en het veilig is rechtstreeks te betalen. En nog steeds kan ik dagelijks voorbeelden vinden van "spookerhuurders". Ik heb inmiddels een aantal van dit soort voorbeelden in mijn bezit.