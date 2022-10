Hardste daling huizenprijzen sinds mei 2013

De daling van de Nederlandse huizenprijzen is in september in een hogere versnelling terechtgekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de prijzen op maandbasis zelfs het hardste naar beneden sinds mei 2013. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, beschouwt de ontwikkelingen als een "welkome afkoeling."

De huizenprijzen lagen in september gemiddeld 0,7 procent lager dan een maand eerder, bij een totaal van 17.631 verhuizingen. In augustus was nog sprake van een afname van 0,1 procent. CBS-econoom Frank Notten merkt op dat de tijd van prijsstijgingen nu "echt wel verleden tijd" is.