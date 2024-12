Hardrijders opgelet: flitspalen nu ook langs 30-kilometerwegen Gisteren • leestijd 1 minuten • 1269 keer bekeken • bewaren

Flitspalen zijn binnenkort ook op plekken te vinden waar een lage maximumsnelheid geldt. Het Openbaar Ministerie heeft in Amsterdam een geslaagde proef gehouden langs wegen waar niet harder dan 30 kilometer per uur mag worden gereden.

In grote delen van de hoofdstad geldt sinds eind vorig jaar 30 kilometer per uur als maximumsnelheid.

Risico op ongelukken gedaald’

Amsterdam testte in juni de flitspalen op 30-wegen. Tijdens de proef werden verplaatsbare flitsers ingezet en een aantal vaste flitsers werd ingesteld op 30 kilometer per uur. De proef liet volgens het OM zien dat de flitspalen er mede voor hebben gezorgd dat de snelheid is gedaald en daarmee ook het risico op ongevallen.

Flitspalen worden landelijk ingezet op 30-wegen

Om het verkeer veiliger te maken en het verkeersgeluid te halveren is vorig jaar 80 procent van de wegen in de hoofdstad, zo'n 270 kilometer, veranderd in een 30 kilometerweg. Na een half jaar bleek dat de gemiddelde snelheid op de betrokken wegen gedaald was met 5 procent. Op rechte stukken daalde de snelheid iets meer, met 10 procent.

Of het aantal verkeersongelukken daardoor ook is afgenomen, is nog niet duidelijk. Komend jaar volgt een uitgebreidere evaluatie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de proef wel bewezen dat de flitspalen effectief werken en hard rijden tegengaan. De palen mogen nu ook landelijk ingezet gaan worden.