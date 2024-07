HAK-topvrouw waarschuwt: “Niet alle groenten zullen het hele jaar beschikbaar zijn” Vandaag • leestijd 2 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

© HAK

Volgens de topvrouw van groente- en peulvruchtenfabrikant HAK, Nicole Freid, moeten consumenten eraan wennen dat niet alle groenten het hele jaar beschikbaar zijn. Door klimaatverandering worden oogsten in de toekomst minder voorspelbaar en zal extreem weer leiden tot schaarste van bepaalde producten.

De topvrouw van HAK stelt dat het bedrijf veel last heeft gehad van de regen afgelopen tijd. De spinazieoogst is slecht en ook die van rabarber en boerenkool viel tegen. Nu is het seizoen voor doperwten, wortels en sperziebonen. “Je ziet dat het moeizaam gaat”, vertelt Freid. “Het is duwen en trekken met de telers en andere partners om de oogst van het land te krijgen.”

Onduidelijk of slechte oogst tot lege schappen leidt

Het is nog lastig te voorspellen of dat tot lege schappen gaat leiden. “Wij halen de groenten van het land in het seizoen, dan wecken we ze en gaan ze in een voorraadkast en hebben we voldoende voorraad tot de volgende oogst. Het voordeel is dat je hierdoor het hele jaar lokale groenten kunt eten”, aldus Freid.

“Blijft lastig om in te spelen op het weer”

Maar het blijft lastig voor het bedrijf om in te spelen op de grillen van het weer vertelt de topvrouw. “Je probeert een voorraad aan te leggen die niet heel veel, maar ook niet te weinig is.”

HAK kan sommige producten opnieuw inzaaien, maar het blijft onzeker of de oogst dan wel lukt. De opbrengst van de doperwten en wortels, die rond deze tijd geoogst zouden moeten worden, zullen minder zijn, voorspelt Freid.

