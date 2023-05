Haal meer uit WhatsApp met deze 11 handige tips! • 28-04-2023 • leestijd 5 minuten • 47196 keer bekeken • bewaren

Nederlanders sms'en met het jaar minder. Niet gek als je ook gratis berichtjes naar bekenden kunt versturen zoals met WhatsApp. Alleen al in Nederland maken miljoenen mensen hier dagelijks gebruik van. Ben jij al bekend met alle ins en outs van deze app, of nog niet helemaal? Met deze 11 praktische tips haal je meer uit WhatsApp.

1 - Stuur jezelf een berichtje

Wist je dat je met WhatsApp ook een appje naar jezelf kunt sturen? Dat kan best handig zijn. Een reminder, je boodschappenlijstje, de eerste regels van een gedicht of een andere creatieve ingeving? Je kunt het allemaal in een appje naar jezelf zetten. Hoe?

Voor iPhone

Start in het overzicht Chats via het icoon rechtsboven een nieuwe chat. Zoek jezelf op in de contactenlijst. Je ziet dan de tekst “Verstuur bericht naar uzelf.”

Voor Android-telefoons

Open WhatsApp en klik op het icoontje voor een nieuw bericht. Kies vervolgens tussen Contacten voor "Bericht naar uzelf verzenden."

2 - Deel je locatie

Wil je iemand precies laten weten waar jij je bevindt in een stad, dorp, pretpark of bos zodat je elkaar niet misloopt? Dan kun je een appje versturen met daarin je exacte locatie. Voorwaarde is wel dat je op jouw telefoon WhatsApp toegang verleent tot je locatiebepaling, anders lukt dit niet.

Je hebt twee mogelijkheden: je kunt "Live locatie delen" kiezen. Handig als je je ondertussen onderweg bent: de plek waar je op dat moment 'live' loopt, fietst of rijdt, wordt gedeeld.

Of je kiest "Live uw huidige locatie verzenden". Dan wordt de exacte plek waar je dan bent gedeeld.

Hoe werkt dit?

Voor iPhone

1. Start een app met degene met wie je jouw locatie wilt delen

2. Kies linksonder het plusteken

3. Kies vervolgens Locatie

4. Maak dan de keuze "Live locatie delen" of "Live uw huidige locatie verzenden"

Voor Android-telefoons

1. Start een app met degene met wie je jouw locatie wilt delen

2. Kies de paperclip onder in je scherm

3. Kies vervolgens Locatie

4. Maak dan de keuze "Live locatie delen" of "Live uw huidige locatie verzenden"

3 - Waar staat je auto of fiets ook alweer?

De optie 'Deel je locatie' die we hiervoor bespraken, is ook erg handig als je jouw geparkeerde auto of fiets makkelijk wilt terugvinden. Als je op een drukke plek bent of in een plaats waar je niet goed bekend bent, bijvoorbeeld op vakantie in binnen- of buitenland.

Hoe ga je te werk? Maak een appje dat je naar jezelf stuurt (zie tip 1) en gebruik de optie "Live uw huidige locatie verzenden" (tip 2). App dat naar jezelf, dan kun je later de plek waar je fiets of auto staat zo weer terugvinden.

4 - Whatsappen vanaf je pc of laptop

Wist je dat je jouw eigen WhatsApp ook kunt bedienen vanaf je computer? Handig als je druk bent op je pc of laptop en snel wilt reageren op binnenkomende berichten. Het is ook praktisch als je een keer foto's of andere bestanden die op die computer staan makkelijk met iemand wilt delen via een appje.

Ga op de computer naar deze webpagina web.whatsapp.com en je leest de instructies hoe je je kunt aanmelden.

5 - Geen zin om te typen? Verstuur een gesproken bericht

Heb je geen zin om een app te typen? Of vind je het leuk om een persoonlijke, gesproken boodschap te versturen? Je kunt via een appje een gesproken bericht verzenden.

Open een nieuw app-berichtje. Onderin zie je rechts naast de balk waarin je normaal gesproken iets typt een icoontje van een microfoon. Houd dat ingedrukt (op een Android-telefoon moet je na het indrukken ook nog even omhoog swipen). De spraakopname wordt dan gestart. Klaar met je bericht? Klik op het pijltje om het spraakbericht te versturen.

6 - Bellen met WhatsApp

Deze optie wordt al door veel mensen gebruikt, maar is niet bij iedereen bekend. Met WhatsApp kun je ook bellen. Dit kan een goede manier zijn om op je eventuele belkosten te besparen. Voorwaarde is dat iemand anders ook WhatsApp gebruikt, uiteraard. Je kunt kiezen: bellen met video of zonder.

Bellen met video

Wil je bellen met beeld, waarbij je jezelf met de camera van je telefoon in beeld houdt? Open dan een bericht met degene met wie je contact zoekt. Kies bovenaan in het scherm voor het icoontje van de camera. In beeld verschijnt de vraag Video-oproep starten? Kies voor Bellen en vervolgens maakt WhatsApp contact. Nu maar hopen dat de ander opneemt!

Bellen zonder video

Voer je liever een gesprek zonder video? Dat kan ook. Open dan een bericht met degene met wie je contact zoekt. Kies bovenaan in het scherm voor het icoontje van de telefoon. In beeld verschijnt de vraag Spraakoproep starten? Kies voor Bellen en WhatsApp maakt contact.

7 – Iets meer privacy? Verberg je profielfoto

Je kunt in WhatsApp aangeven wie er allemaal je profielfoto kunnen zien. Wil je niet dat iedereen er kennis van kan nemen, maar bijvoorbeeld alleen je contacten? Ga dan naar Instellingen > Privacy > Profielfoto.

Hier bepaal jij wie je fotootje zien: Iedereen, Mijn Contacten, Mijn contacten behalve…. (hier kun je personen uitsluiten) of Niemand.

8 – Nog meer privacy-instellingen: Laatst gezien en Online

In WhatsApp kun je zelf aangeven of je de optie Laatst gezien… aanzet of niet. Wie WhatsApp opent kan dan zien wanneer jij voor het laatst online was in de app.

Stel je daar geen prijs op? Ga dan naar Instellingen > Privacy > Laatst gezien en online Hier selecteer je wie de melding mag zien: Iedereen, Mijn Contacten, Mijn contacten behalve…. (hier kun je personen uitsluiten) of Niemand.

Op dezelfde plek kun je ook instellen of andere WhatsApp gebruikers mogen zien dat je Online bent in de app of niet. De status ‘online’ betekent dat je op dat moment WhatsApp gebruikt en anderen dat kunnen zien.

9 – Zet je favoriete WhatsApp-gesprek bovenaan

Maak je veel gebruik van WhatsApp, maar vind je het ene gesprek leuker of interessanter dan het andere? Maar zakt dat gesprek steeds weer naar onderen? Je kunt je favoriete gesprek of gesprekspartner bovenaan vastzetten. Hoe doe je dit?

Voor iPhone

Ga naar je chats. Swipe je favoriete chat van links naar rechts. Nu kun je deze vastmaken zodat deze bovenaan staat.

Voor Android-telefoons

Ga in WhatsApp naar je berichten. Houd het je favoriete gesprek ingedrukt zodat het is geselecteerd. Bovenaan verschijnt een menuutje. Klik daar op het pinnetje en de chat staat vast bovenaan. Wil je dit weer uitzetten? Houd de chat ingedrukt, en druk weer op het pinnetje in het menu boven in je schermpje.

10 – Stuur een berichtje door

Ontvang je een bericht, foto of linkje van iemand dat je interessant vindt voor iemand anders? Doorsturen kan!

Houd dat berichtje of de foto of het linkje even ingedrukt zodat het is geselecteerd. Kies in een Android-telefoon bovenaan voor het pijltje dat naar rechts wijst, of kies in een iPhone voor de optie Stuur door. Kies vervolgens in je contactenlijst degene uit naar je wie het wilt doorsturen.

