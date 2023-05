Haal meer uit je Instagram met deze zeven tips

Als je een bericht post, komt deze in je feed te staan. Maar je hebt ook een optie om iets te posten dat na 24 uur weer verdwijnt. Dit noem je een ‘verhaal’, of ‘story’. Als je op het ‘huis- of home-icoontje’ drukt om naar het overzicht te gaan, zie je bovenin allemaal ronde plaatjes staan. Deze ronde plaatjes zijn de profielfoto’s van de door jouw gevolgde accounts, die iets in hun verhaal hebben gezet. Als je erop drukt, kun je het verhaal bekijken, maar deze verdwijnt na 24 uur weer uit je feed.