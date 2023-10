Haal het uiterste uit je brandstoftank en bespaar geld met deze tips! theme-icon Geld • 20-10-2023 • leestijd 3 minuten • 18286 keer bekeken • bewaren

Het lijkt wel of de benzineprijzen elke week hoger worden. Des te meer reden om elke druppel brandstof optimaal te benutten. Met deze tips tank je slimmer en rij je zuiniger!

Het is telkens weer schrikken wanneer je bij de pomp staat om je auto vol te tanken. Juist omdat de prijzen door het dak schieten is het verstandig om bij de pomp al na te denken over hoe je je benzinekosten enigszins kan beperken.

Time je tankmomenten goed

Het moment van de dag en de week heeft invloed op je benzinekosten. Zo hanteren een aantal tankstations dynamic pricing waarbij de prijs van de brandstof elk moment kan veranderen. Voor de allerbeste prijzen moet je ’s nachts bij de pomp staan, tussen drie en zes uur. Vind je dat te vroeg? In de ochtendspits is het meestal goedkoper dan tijdens de avondspits.

Tank als het koud is

Als je op het koudste moment van de dag tankt, ben je ook voordeliger uit. Brandstof zet uit als het warm is en krimpt als het koud is. Met 50 liter koude benzine kun je dus iets verder rijden dan met 50 liter warme benzine. Vriest het vandaag, maar is het morgen 10 graden? Tank dan nu nog even snel. Bij één tankbeurt scheelt het misschien nauwelijks iets, maar als je hier een jaar lang rekening mee houdt, bespaart dat je een hoop geld.

Let goed op je bandenspanning

Het algemene advies voor optimale bandenspanning luidt: pomp je banden elke twee maanden op. Met goed opgepompte banden verbruik je namelijk minder brandstof. Volgens Milieu Centraal rijdt zo’n 6 van de 10 autobezitters met te zachte banden, vaak zonder het te weten. Schuw dus niet voor de luchtpomp, je kunt namelijk niet met het blote oog zien of je banden te zacht zijn. Maak er dus een gewoonte van!

Als de pomp klikt, tank dan niet verder!

Sommige mensen hebben de neiging om toch nét wat meer in hun tank te pompen, zelfs nadat de pomp automatisch af is geslagen. Maar dat is geen goed idee. De tank van je auto is namelijk hermetisch afgesloten, dat is verplicht. Er mogen namelijk geen schadelijke benzinedampen in de lucht terechtkomen. Drukverschillen worden opgevangen door een expansievat en dampen die willen ontsnappen, gaan door een koolstoffilter en komen uiteindelijk in de motor terecht, waar ze verbrand worden.

Dat hele systeem binnenin je auto is ontzettend gevoelig. Als de druk te groot wordt of het wordt op een andere manier verstoord, gaat er op je dashboard het lampje branden dat je je motor moet checken. De herstelkosten van dat systeem kunnen flink oplopen, tot wel 1000 euro of meer.

Denk aan je snelheid

De uitdaging is om zo zuinig mogelijk te rijden, dat scheelt namelijk in de kosten! Dingen als remmen op de motor en de toeren laag houden zijn vanzelfsprekend. Maar daarnaast is een constante snelheid ook belangrijk. Een snelheid van 70 tot 90 km per uur is het zuinigst. Brandstof werkt bij deze snelheid het best, waardoor er ook minder CO2, stikstof en fijnstof uit de uitlaat komt, dat is dubbel winnen dus.

Is het warm? Denk aan je airco

Veel mensen vergeten het wel eens, maar de airconditioning in je auto heeft ook invloed op je brandstofverbruik. Wanneer deze zijn koele lucht je auto in blaast, verbruik je ongeveer tussen de vijf en tien procent meer brandstof. Een tip is om de airco tijdens korte ritten niet aan te zetten, de airco zorgt dan in verhouding voor veel extra brandstofverbruik. Is het in de zomer erg warm? Rij dan eerst een paar minuten met de ramen open, doe daarna de ramen dicht en zet dan pas de airco aan. Zet hem tot slot dan ook weer uit wanneer je de gewenste temperatuur hebt bereikt.

Is het heel koud? Krabben in plaats van draaien!

Nog steeds hopen mensen hun auto in de winterperiode ijsvrij te maken door hem even stationair te laten draaien. Helaas werkt dat niet, verbruik je ook nog eens brandstof en is het slecht voor de motor. Gewoon de krabber erbij pakken en aan het werk gaan. Wanneer je dan eenmaal weg kan rijden hoeft ook de verwarming niet op volle toeren aan, omdat je dan zelf al aardig bent opgewarmd!